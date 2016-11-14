Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana gelen kazada, Ali Sabah Çipil (26) yönetimindeki 01 DVB 97 plakalı servis minibüsü, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu eve çarptı. Kazada, isimleri henüz belirlenemeyen 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü ile Şirin Akkaya (44), Elif Sıçramaz (44), Mustafa Arık (39), Ahmet Endez (42), Osman Endez, Caner Işık ve Yıldız Tan yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Can-Kur, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sorası servis minibüsünün çarptığı evin duvarı yıkıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Fatih Keçe

ADANA