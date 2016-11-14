Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Servis minibüsü eve çarptı: 3 ölü, 8 yaralı

Servis minibüsü eve çarptı: 3 ölü, 8 yaralı

Adana'da servis minibüsünün bir eve çarpması sonucu 3 kişi öldü, 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Servis minibüsü eve çarptı: 3 ölü, 8 yaralı
Servis minibüsü eve çarptı: 3 ölü, 8 yaralı - Web TV

14 Kasım 2016 08:52
Servis minibüsü eve çarptı: 3 ölü, 8 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana gelen kazada, Ali Sabah Çipil (26) yönetimindeki 01 DVB 97 plakalı servis minibüsü, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu eve çarptı. Kazada, isimleri henüz belirlenemeyen 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü ile Şirin Akkaya (44), Elif Sıçramaz (44), Mustafa Arık (39), Ahmet Endez (42), Osman Endez, Caner Işık ve Yıldız Tan yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Can-Kur, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza sorası servis minibüsünün çarptığı evin duvarı yıkıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Fatih Keçe
ADANA

Etiketler: servis minibüsü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!