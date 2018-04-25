Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 25 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kuşadası yönünden gelen Mazlum Takna'nın kullandığı 16 NCT 61 plakalı otomobil, Pamucak yönünden gelen Mehmet Özçelik yönetimindeki 35 LCJ 44 plakalı servis minibüsü ile Pamucak mevkiinde çarpıştı. Savrulan minibüs, yolun ortasına devrildi. Pamucak'taki bir otelin işçilerini taşıyan ve içerisinde 25 işçinin bulunduğu minibüs kullanılamaz hale gelirken, kazada 25 kişi yaralandı. Yaralılar Selçuk ve Kuşadası Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Pamucak-Selçuk yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nilüfer Öztürk Silay