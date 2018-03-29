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Servis minibüsü kaza yaptı! 1 ölü, 25 yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Servis minibüsü kaza yaptı! 1 ölü, 25 yaralı

29 Mart 2018 12:14

Edinilen bilgilere göre, sabah saat 09.30 sıralarında Polatlı ilçesi Yeni Köseler'den Yassıhöyük'e giden plakası öğrenilemeyen Halil K.'nın kullandığı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Olay yerine Ankara ve Polatlı'dan çok sayıda ambulans sevk edilirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri minibüste sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti. Mevsimlik tarım işçilerinden AliAlnazah olay yerinde hayatını kaybederken, 1 Türk, 24'ü Suriyeli yaralandı. 

Kazada yaralanan Mecid Şevkan (40), Esma Haci A. (17), Mıhdi İ. (4), Ahmed İsmihan (30), Ahmed Elhıleyf (26), Ragad Elhileyf (31), Bessam Hammud (26), Abdulhakim H. (5), Sewsen Haci Abid (26), Ragad Hajabid (19) Temam H. (15), Halil Kara (36), Nur Apud (29), D. (13), Şehed Elabdullah (28), Rağd Elabdullah (33) Mahmud N. (16), Abdullah Elşreyda (18), Bdur Elşreyda (32) Nur Elşreyda (25), Ahmed El Abbud (28), Meddeh El Abbud (20), Muhammed El Abbud (32), Muhammed Mehdi (33), ve Dalal İ. (13) Polatlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 

Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Sabah saat 09.30'da meydana gelen minibüs kazasında 1 Suriye uyruklu kardeşimiz hayatını kaybetti. 1'i Türk vatandaşımız olmak üzere toplam 24 Suriyeli kardeşimiz ise yaralı olarak Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Gerekli tahkikat sürüyor" dedi. 
Yaralıların 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.  

 

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