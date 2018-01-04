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Servis otobüsü ile çekici çarpıştı: 9 yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde servis otobüsü ile çekicinin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Servis otobüsü ile çekici çarpıştı: 9 yaralı

04 Ocak 2018 12:43

Edinilen bilgiye göre, kaza İzmir-Yeni Foça karayolu, fabrikalar bölgesinde meydana geldi. İddialara göre, İzmir yönünden Yeni Foça yönüne giden S.S. (60) idaresindeki 35 NNM 87 plakalı servis otobüsü, aynı yönde giden Y.S. (39) yönetimindeki 35 HA 5795 plakalı çekiçi çarpıştı. Kazada sürücüler yara almazken, servis aracında bulunan 9 yolcu yaralandı. Olayı gören vatandaşların 112’yi araması üzerine yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Menemen ve Aliağa devlet hastanelerine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Nimet Ergün

Etiketler: İzmir, kaza

 

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