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Servis otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Karaman’da bir bisküvi fabrikasına ait servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ölürken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Servis otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

08 Kasım 2016 07:45
Servis otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Hisar Mahallesi Kızlar Türbesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 70 AP 097 plakalı otomobil kavşakta Ahmet B. (60), yönetimindeki 70 AN 317 plakalı bisküvi fabrikasına ait servis otobüsüyle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil savrularak önce kaldırımdaki telefon direğine sonrada apartmanın duvarına çarparak ters döndü. Otomobilde bulunan Nazım Çiçek (38) ile Sinan Özşahines (42), araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilin içerisinden güçlükle çıkarılan Çiçek ve Özşahines ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Nazım Çiçek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken Özşahines’in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazada otomobilin LPG tüpü yerinden sökülerek savrulurken, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Polis, otobüs sürücüsünü gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Mehmet Dağlı


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