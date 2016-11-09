Diğer
Kategoriler

Servis otobüsü tankere çarptı: 5 yaralı

Bursa'da servis otobüsünün tankere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.


09 Kasım 2016 16:09

Edinilen bilgiye göre, saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada servis otobüsü, önünde ilerleyen tankere arkadan çarptı. Kazada otobüste bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa otobanının İstanbul ile Mudanya arasındaki bölümünde meydana gelen kaza nedeniyle trafik iki yönlü durma noktasına geldi. Yolda kilometrelerce kuyruk oluşurken, yol yapımı nedeniyle tek şeride düşürülen otobanda yolda kalan sürücüler isyan etti. Yaklaşık 3 saattir tıkalı olan trafik halen açılamadı.

Yusuf Ali Arslan
BURSA 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!