Edinilen bilgiye göre, saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada servis otobüsü, önünde ilerleyen tankere arkadan çarptı. Kazada otobüste bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa otobanının İstanbul ile Mudanya arasındaki bölümünde meydana gelen kaza nedeniyle trafik iki yönlü durma noktasına geldi. Yolda kilometrelerce kuyruk oluşurken, yol yapımı nedeniyle tek şeride düşürülen otobanda yolda kalan sürücüler isyan etti. Yaklaşık 3 saattir tıkalı olan trafik halen açılamadı.

Yusuf Ali Arslan

BURSA