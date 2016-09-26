İlçe merkezi ve köylerde bulunan öğrencileri taşımalı olarak ilçe merkezi ve köylerde bulunan okullara 13 yıldır servis taşımacılığı yapan 46 Nolu Minibüscüler Kooperatif Başkanı Mahmut Kılıç yaptığı açıklamada, haberlerde adı geçen Yaşar G.'nin 19 Mart 2013 tarihinde kooperatife üyesinin yapıldığı, şahsın kaydının ise 2015 yılı Haziran ayında sonlandırıldığını söyledi.

Çıkan haberlerde servis şoförlerinin zan altında bırakıldığını kaydeden Kılıç, "Kooperafimiz 2003 yılında kurulmuş olup, taşımalı olarak 13 yıldır öğrencilere hizmet vermektedir. Kooperatifimizde bulunan servis minibüsleri tarafından 13 yıldır köylerde bulunan öğrencilerimiz, İlçe merkezi ve köylerde bulunan okullara taşımalı olarak götürülmektedir. Bu güne kadar kooperatif bünyemizde böyle bir durum yaşanmamış olup, adı geçen servis şoförü olarak basında yer alan Yaşar G. isimli şahsın, 2015 yılı Haziran ayından itibaren kooperatifimizle hiçbir ilgisi kalmadığı gibi, üyesi bulunduğu yıllarda dahi kendisine lise öğrenci taşımacılığı verilmemiştir. Şahıs o tarihler arasında ilkokul öğrencilerini taşımalı olarak okullara götürmüştür. 2015 yılı Haziran ayında aldığımz bazı duyumlar neticesinde şahsın kaydı kooperatifimiz yönetim kurulu kararıyla da silinmiştir" dedi.

Toplumu derinden etkileyen bu tür olayları tasvip etmediklerini kaydeden Kılıç, "Ekmeğinin peşinde olan, çocuklarının rızkını servis şoförlüğü ile sağlayan insanların da bu olayda zan altında bırakılmasını da doğru bulmuyoruz. 13 yıldır öğrenci taşıma sektöründe hizmet veren kuruluşumuz bu gibi insanları kendi bünyesinde barındırmamış ve bundan sonra da barındırmayacaktır" diye konuştu.

Bu arada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde edinilen bilgiye göre, cinsel istismar konusunda 5 aylık hamile olduğu tespit edilen Kübra Ş. isimli lise öğrencisinin, 12 Şubat 2015 tarihinde eğitim gördüğü okuldan kaydının aile isteği üzerine silindiğini ve tasdiknamesinin verildiği belirtildi. Yetkililer, Kübra Ş.'nin eğitiminin açıktan devam ettiğini belirttiler.

Hamile olan Kübra Ş.'nin Sivas'ta bulunan sevgi evlerine yerleştirildiği, Yaşar G.'nin ise tutuklanarak Şebinkarahisar Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.



Uğur Yiğit

