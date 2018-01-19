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Servisçi cinayetinde 5 şüpheliye müebbet hapis istemi

Ümraniye’de bir ilkokulun bahçesinde servisçiler arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Servisçi cinayetinde 5 şüpheliye müebbet hapis istemi

19 Ocak 2018 13:41

Ümraniye’de bir ilkokulun bahçesinde servisçiler arasında çıkan ve bir servis şoförün hayatını kaybettiği, , 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3’ü tutuklu 6 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler Eyüp A., Kerem B., Ramazan S., Mehmet A.,Serkan V. ve Sevim K.ile kavgada hayatını kaybeden Cüneyt Elik’in öğrenci servisi işletmeciliği yaptıkları anlatıldı.

Ümraniye Fatih İlkokulu’nda 5 Eylül 2017 tarihinde servislerine öğrenci kaydetmek için stant kuran şüpheliler ile maktul Cüneyt Elik’in tartıştıklarının belirtildiği iddianamede, çıkan kavgada maktul Cüneyt Elik'in elindeki bıçakla şüphelilerden Ramazan S.'yi yaraladığı ve şüphelilerden Kerem B.'nin n elindeki silahla maktüle ateş ederek vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı kaydedildi.

İddianamede, çıkan arbedede maktulün annesi Selime Elik'in hafif şekilde yaralandığı vurgulanırken, şüpheliler Mehmet A., Eyüp A., Serkan V. ile müşteki Feyyaz Elik'in olay yerine daha sonra gelerek kavgaya müdahil oldukları vurgulandı.

“Ölüme neden olan atışın hangi silahtan yapıldığı belirlenemedi”

Şüphelilerden Eyüp A.'nın olay sırasında elindeki silahla ateş ettiğinin belirtildiği iddianamede, şüpheli Sevim K.'nin beze sarılı vaziyetteki silahı çimenlik alana attığı yer aldı. İddianamede, olayda yaralanan Cüneyt Elik’in iç kanama sonucu hayatını kaybettiği kaydedilirken, maktul Cüneyt Elik’in ölümüne sebep olan atışın hangi şüphelinin silahından ateşlendiğinin belirlenemediği vurgulandı.

5 şüpheli hakkında müebbet hapis istemi

İddianamede, şüpheliler Eyüp A., Kerem B., Ramazan S., Mehmet A.,Serkan V. hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Öte yandan şüpheli Sevim K.'nin de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapse çarptırılması talep edildi.
İddianame gönderildiği mahkeme tarafından kabul edildi. Şüpheliler, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. 

Gamze Erdemir

Etiketler: dava, servisçi cinayeti, ümraniye

 

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