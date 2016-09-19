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Servisçilerin kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde servis şoförleri arasında meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Servisçilerin kavgasında kan aktı: 2 yaralı

19 Eylül 2016 18:55

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Ankara Caddesi üzerinden bulunan Cumhuriyet Anadolu Lisesi önünde servis şoförleri Y.G. ve S.A. henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Y.G., silahıyla S.A.’yı yaraladı. O sırada olay yerinden geçmekte olan M.S., seken kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. Durumu gören vatandaşlar hemen 112 Acil Servis’e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Sakarya Üniversitesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Silahlı yaralama olayına karışan Y.G. olay yerinden kaçamadan polis ekiplerince yakalanırken, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Etiketler: kavga, sakarya, servisçiler


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