Kahramanmaraş il merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan özel bir şirkette çalışan onlarca işçi, servis araçlarının iptal edilmesiyle ortada kaldı.

Sabah saat 06.00’da iş yerine gelen tünel işçileri, mesai bitiminde evlerine gitmek için servis noktalarına gitti. Servis hareket noktasında araçlarının hizmet dışı olduğunu öğrenen tünel işçileri, durumu şirket yönetimine bildirdi.

Tünel işçileri, yaşanan sorunun çözümüne kadar konaklama taleplerinin de geri çevrilmesiyle şantiye alanında oturma eylemi yaptı.

Şantiye alanında yaktıkları ateş çevresinde oturan tünel işçileri, servis hakları verilene kadar oturma eylemlerinin süreceğini söyledi.

Şirket yönetimi, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Muhammet Özer

KAHRAMANMARAŞ