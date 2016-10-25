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Servisleri iptal edilince eve gidemeyen işçiler oturma eylemi yaptı

Kahramanmaraş’ta tünel inşaatında çalışan işçiler, servis araçlarının iptal edilmesiyle evlerine gidemediklerini ifade ederek, şirket yönetiminden servis haklarının iade edilmesini istedi.


25 Ekim 2016 16:01

Kahramanmaraş il merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan özel bir şirkette çalışan onlarca işçi, servis araçlarının iptal edilmesiyle ortada kaldı.

Sabah saat 06.00’da iş yerine gelen tünel işçileri, mesai bitiminde evlerine gitmek için servis noktalarına gitti. Servis hareket noktasında araçlarının hizmet dışı olduğunu öğrenen tünel işçileri, durumu şirket yönetimine bildirdi.

Tünel işçileri, yaşanan sorunun çözümüne kadar konaklama taleplerinin de geri çevrilmesiyle şantiye alanında oturma eylemi yaptı.

Şantiye alanında yaktıkları ateş çevresinde oturan tünel işçileri, servis hakları verilene kadar oturma eylemlerinin süreceğini söyledi.

Şirket yönetimi, konuyla ilgili açıklama yapmadı. 

Muhammet Özer
KAHRAMANMARAŞ


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