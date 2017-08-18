Serviste can veren Alperen’in okulunun camlarını indirdiler

3 yaşındaki minik Alperen Sakin, İzmir’in Çiğli ilçesindeki bir anaokuluna ait serviste görevliler tarafından unutulmuş ve saatlerce havasız kaldıktan sonra can vermişti. Skandal olayın ardından tepkiler dinmek bilmezken, okul da soruşturma kapsamında kapandı.

Okulun camlarını indirdiler

Türkiye’nin gündemine oturan olay sonrası öfkeli vatandaşlar anaokuluna geldi. Okulun kapalı olması nedeniyle içeriye giremeyen vatandaşlar, taşlarla okulun camlarını aşağıya indirdi. Öfkeli vatandaşları ise çevredeki bazı vatandaşlar sakinleştirdi. Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında okulun kapalı tutulabileceği öğrenildi.

‘Yastayız’ yazısına da tepki yağdı

Okul yetkilileri de sosyal medya hesaplarından ‘Yastayız’ yazısının olduğu bir resim paylaştı. Onlarca kişi, yazının ardından okulun hesabına tepki mesajları paylaştı. Neden önlem alınmadığını soran vatandaşlar, duruma isyan etti.

Murat İşçi