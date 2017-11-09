Serviste unutulan minik Alperen’in ilk duruşması başladı

İzmir’in Çiğli ilçesindeki bir kreşte geçen Ağustos ayında yaşanan olayda, 3 yaşındaki Alperen Sakin servis içerisinde unutulmuş ve 9 saat araç içerisinde kalarak hayatını kaybetmişti. Olay tüm Türkiye’yi üzüntüye boğarken, servis şoförü Tamer İ. ile kreş sahibi ve aynı zamanda servis şoförünün eşi Yurdagül İ. Tutuklanmıştı. Bugün görülecek ilk duruşmada, 2’si tutuklu olmak üzere 6 sanık hakim karşısına çıkacak.

Duruşma öncesi anne Buket Sakin konuşmakta güçlük çekerken, baba Serkan Sakin, “Biz yargımıza güveniyoruz. Allah’tan dileğimiz emsal bir karar çıkması. Bundan sonra hiçbir Allah’ın kulu bir çocuğun canını yakmaya, bir annenin, babanın gözyaşını dökmeye cüret gösteremesin. Bütün derdimiz, çabamız, bütün savaşımız bundan ibaret. Bugün bizi yalnız bırakmayan basın yayın organları ve halkımıza teşekkür ediyoruz. Birazdan içeriye gireceğiz, inşallah hayırlısıyla bir karar çıkacak. Alperen’in vefatı olayından sonra servis başında uyuşturucu madde alıp da sızan servis şoförü, sonra Çorlu’daki çok acı olay, yine servis içerisinde unutulan bir evladımızın saatlerce servis içerisinde kalması, ki şükür Yaradana ki evladımız yaşıyor. Kızımız Yaren Sakin’in bu konuda geliştirmiş olduğu bir proje var. Çok basit bir proje, maliyeti çok düşük bir proje. Dikkate alınsın istiyoruz. Bundan sonra hiç kimsenin canı yanmasın, hiçbir annenin, babanın gözyaşı akmasın” diye konuştu.

6 kişi hakkında dava açıldı

Yaşanan olay sonrasında sanıklar hakkında iddianame hazırlandı. İddianame, Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesinde kabul edilirken, 6 sanık hakkında dava açıldı. Servis şoförü Tamer İ. ve eşi Yurdagül İ.’nin tutuklu yargılanacağı davada savcı, karı-koca hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamalarından 3 yıldan 14 yıla kadar ceza talep etti. Tutuksuz yargılanan servis hostesi Dilara K. hakkında da 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcı, yine okuldaki görevlilerden Bekir G. hakkında "bilinçli taksirli ölüme sebebiyet verme" suçundan 3 yıldan 9 yıla, Arzu G. hakkında ise "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlarından 2 yıldan 5 yıla kadar ceza istedi. Ahmet S. içinse "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme", "suça azmettirme" suçlarından 6 aydan 5 yıla kadar ceza talep edildi.

Savcı servis aracının uygun olmadığına dikkat çekti

Savcı hazırladığı iddianamede, servis hostesi olarak görevlendirilen Dilara K.’nın 18 yaşında olması, lise mezunu olmaması ve Milli Eğitim Bakanlığınca ’çocuk bakımı’ alanında düzenlenmiş bir sertifika sahibi olmaması nedeniyle servis hostesi ve çocuk bakıcısı olma yeteneğine sahip olmadığını belirtti. İddianamede, yeterliliğe sahip olmayan Dilara K.’nın, anaokulunda çalışması için okul kurucusu tutuklu sanık Yurdagül İ. tarafından işe alındığına ve okul müdürü Bekir G.’nin bu duruma onay vermiş olduğuna dikkat çekilirken, servis aracı olarak kullanılan aracın Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'ne uygun olmadığı ifade edildi.

İddianamede kameraların yok edilmesine değinildi

Savcı yine iddianamede, şüpheli Yurdagül İ.’nin isteği üzerine şüpheli Ahmet S.’nin şüpheli şoför Taner İ.’yi telefonla arayarak, ’Anaokulundaki kamera kayıt cihazını sökerek, eski kamera kayıt cihazını takmasını’ söylemesi üzerine şüpheli Taner İ.’nin gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla anaokulunda kurulu bulunan ve olayı aydınlatabilecek nitelikte olan kamera kayıt cihazını sökmek suretiyle incelenmesini engellediği ve kamera kayıt cihazını sakladığı anlatıldı.

"Hiçbir şekilde doğruyu söylemeyeceksin"

Ayrıca iddianamede şüpheli Ahmet S.’nin okul sahibi ve kurucusu Yurdagül İ.’nin yönlendirmesiyle usta öğretici olarak görevli bulunan şüpheli Arzu G.’yi telefonla arayarak, "Hiçbir şekilde doğruyu söylemeyeceksin. Yatakta olduğunu, (Alperen hakkında) uyandırdığımızda uyanmadığını söyle. Doğruyu söylersen meslek hayatın biter" diye tehdit ettiği yer aldı.

Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri