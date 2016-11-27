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Ses kısıklığı ciddi hastalıkların habercisi olabilir

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Nevruz Özdemir, ses kısıklığının ciddi hastalıkların habercisi olabileceğini söyleyerek, uyarılarda bulundu.

Ses kısıklığı ciddi hastalıkların habercisi olabilir

27 Kasım 2016 10:18

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Nevruz Özdemir, ses kısıklığının ciddi hastalıkların işaretçisi olabileceğini belirterek, sık sık ve uzun süreli olarak bu rahatsızlığı yaşayanların mutlaka bir doktora başvurmasını istedi. Önemsenmeyecek bazı ses kısıklıklarının altında önemli hastalıklar yatabileceği uyarısında bulunan Dr. Özdemir, “Önemsenmeyecek bazı ses kısıklıklarının altında önemli hastalıklar yatabilir. Bu aşamada hastalar bize gelirler, biz burada hastalarımızın kamera görüntülerini alırız. Ses tellerine yönelik herhangi bir hastalık patoloji varsa onları değerlendiririz. Enfeksiyon sebebi olanlar bir takım ilaçlarla tedavi ediliyor. Bazı ses kısıklıkları ise ses trendleri ve ses profesyonellerine yönlendirdiğimizde bir ses terapisiyle rahatlatılabilecek ses kısıklıkları vardır. Bazıları da ne ilaç ne de ses terapisiyle düzelemeyecek olan ses hastalıkları ameliyatlarla tedavi edebiliyoruz. Hastaların seslerini doğru ve daha düzgün kullandıklarında ses kısıklıkları azalacaktır. Buradaki önemli olan nokta, ses kısıklığı yaşayanların mutlaka bir kulak burun boğazı doktoruna başvurmasıdır” dedi.

“Ses kısıklıklarının farklı nedenleri olabilir”
En sık ses kısıklığının ses tellerinden kaynaklandığını vurgulayan Dr Özdemir, “En sık ses kısıklığı ses tellerinden kaynaklanıyor. Bu ses kısıklıkları çocukluk döneminde farklı, ergenlik döneminde farklı, ileri yaşlarda daha farklı hastalıklardan kaynaklanır. Yenidoğan döneminde doğumsal bir takım kisler, doğumsal bir takım gırtlak bölgesindeki yapışkanlıklar ses kısıklıklarına sebep olabilir. Gırtlak kıkırdaklarının tam gelişmemesi ses kısıklıklarına sebep olabilir. Ergenlik çağında ise hormonal ses değişikliği meydana gelecektir. Ergenler bu dönemlerde ses kullanımıyla ilgili bir takım sıkıntılar yaşarlar. Alışkanlıklar devam ettiğinde bir takım ses kısıklıkları devam edecektir. Daha ilerleyen yaşlarda ise ses kısıklığının en büyük sebebi reflü hastalığıdır. Sesin hor kullanımı yanlış kullanımına bağlı birtakım kitlelerdir. Ve bazı enfeksiyonlara bağlı ses kısıklıklarıdır. En önemlisi de gırtlak bölgesindeki birtakım kötü huylu kitlelerden kaynaklanıyor” diye konuştu. 

Kazım Uzunöz - Lider Olgun


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