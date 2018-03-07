Seslerini duydular, yardıma koştular

Edirne’de etkili olan yağmur ve kar sularının erimesiyle birlikte Tunca Nehri'nin debisi yükselerek ‘turuncu’ alarm duruma geçti. Nehrin taşması sonucu tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Er Meydanı sular altında kaldı. Değirmenyeni ölçüm istasyonunda bugün saat 10.00 itibariyle debi 177 metreküp/saniye seviyelere ulaştı. Nehirde ‘turuncu’ alarm durumu devam ediyor.

Er Meydanı sular altında

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi Kanuni, Fatih ve Saraçhane Köprüleri’ni yaya ve araç trafiğine kapattı. Tunca Nehri’nin su debisini artmasıyla beraber Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Kırkpınar Er Meydanı ve çevresi tamamen suyla kaplandı.

Çığlıklarını duydular, yardıma koştular

Bölgede sel sularına kapılıp mahsur kalan 6 yavru köpek ve annesi, nefes kesen bir operasyon sonrası kurtarıldı. Taşkın durumunu gözlemlemek için alana gelen Edirne Belediyesi Zabıta ekipleri, yavru köpeklerin havlamalarını duyunca, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Gelen ekip, araçlarının da yüksek olmasıyla birlikte canlarını hiçe sayarak, suyla kaplı alana girdi ve sel sularında mahsur kalan 6 yavru köpeği ve annelerini kurtardı. Boğulmaktan son anda kurtarılan yavru köpekler ve anneleri, ilk müdahalenin ardından koruma altına alınarak, Edirne Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.

Koray Ustabaşı

