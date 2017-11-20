Seul trafiğine bisikletli çözüm

Güney Kore’de, Halk Bisiklet Sistemi veya bisiklet zili sesini çağrıştıran “Teyrungi” isimli bisiklet kiralama sistemi Eylül 2015’te devreye girdi. Bisikletlerin, trafiği rahatlatmasının ardından uygulamada bir adım ileri gidilmesi hedeflendi. Şehirde halen 11 bin 600 bisikletin sisteme alındığı kaydedildi. Şehir yönetiminin, bu yıl sonuna kadar bisiklet sayısını 20 bine çıkarmayı, kiralama noktasını ise bin 290’a yükseltmeyi planladığı kaydedildi. 2016 yılında Paris’teki 23 bin 600 olan Velib bisiklet sisteminden sonra Seul’un dünyada ikinci büyük halk bisiklet kiralama sistemi olduğu ifade edildi.

5 MİLYON KEZ BİSİKLET KİRALANDI

Şehir yönetimi bu yıl Ekim ayında Seul halkının 5 milyon defa bisiklet kiraladığını açıkladı. Bisiklet kiralamaların en çok park ve üniversite yakınlarında yapıldığı belirtildi. Bisiklet kullanımın 7 kat arttığı, kiralayanların daha çok 20 yaşlarında olduğu belirtildi.

Şehir idaresi 2020 yılına kadar bisiklet yollarının 84 kilometre artırılacağı belirtti. Bisikletle işi gidip gelenler için özel bölgeler oluşturulacağı kaydedildi. Bisikletlerin azami hızının saatte 20 kilometre olduğu ifade edildi.

Seul’de halen herkesin kiralayabileceği 878 tane bisiklet kiralama standı bulunuyor. Bisiklet kiralama noktalarının arası 500 metre ile bir kilometre mesafede bulunuyor. Bisiklet kiralayanların kendi kasklarını getirmeleri isteniyor.