ZAFER’İN ARİF VE ÖMER’DEN KURTULMA PLANI



Bu cuma 9. Bölümü ile hayranlarının karşısına çıkacak olan dizide, Arif ve Ömer’i ortadan kaldırmak için Zafer’in yaptığı kirli plan devreye sokulacak…

ÜNİVERSİTEDEKİ SALDIRIYI KİM YAPTI?

Geçtiğmiz haftanın finalinde, Kıbrıs’a destek için üniversitede açılan standa yapılan silahlı saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği ve arkasındaki karanlık ilişkiler ağı ortaya çıkacak.

Peki saldırı sırasında orada bulunan Ömer ve Filiz, saldırıdan nasıl kurtulacak?

ARİF VE ÖMER ZAFER’İN HEDEFİNDE

Zafer, her defasında karşısına çıkarak oyununu bozan Arif ve Ömer’i ortadan kaldırmak için bu sefer kesin kararlıdır. Arif, Zafer’in adamlarının kurşunlarına hedef olurken, yanında hiç beklemediği sürpriz bir isim vardır.

KIBRIS’A YARDIM KAMYONLARI

Geçen haftaki bölümde Kıbrıs’a destek için yola çıkan silah yüklü kamyon Zafer’in adamları tarafından durdurulmuştu. Binbaşı Barış, gözaltına alınarak cezaevine götürülürken, Kıbrıs’taki Türklere gitmesi gereken silahlara devletin içindeki bir grup tarafından el konur.

HÜSNÜ’YE HALİT’TEN DARBE

Halit evi terk ederek Remzi’nin evine yerleşir. Halit’in evi terketmesi bütün ev ahalisini endişeye sevkeder. Ancak; Hüsnü en büyük darbenin oğlu Halit’ten geleceğini bilmemektedir…

IŞIK KENDİ GERÇEĞİNİN PEŞİNDE

Anne babasının ölümüyle ilgili gerçekleri araştırmaya başlayan Işık, bambaşka bir ruh haline bürünür. Karşılaştığı sürprizler onu bunalıma sürükler. Işık’ın bu haline Tümay anlam veremez ve ona yardımcı olmak için elinden geleni yapmaya çalışır.

CUMA SAAT 20.00’DE TRT 1’DE

Genel Yönetmenliğini ve yapımcılığını Mesut Uçakan'ın, Yönetmenliğini Ayhan Özen'in, başrollerini Murat Ünalmış, Sevtap Özaltun, Yavuz Bingöl, Ufuk Bayraktar, Müge Boz, Özge Sezince, Timur Ölkebaş, Ceyda Olguner, Emel Dede, Derda Yasir Yenal ve Bahadır Yenişehirlioğlu paylaştığı dizi, Cuma günleri saat 20.00’de TRT 1 ekranında seyircinin karşısına çıkıyor…