Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutan Sevda Kuşun Kanadında, yeni sezona heyecan dolu bir bölümle 30 Eylül Cuma günü TRT 1’de merhaba diyor. Dizi 70’li yıllarda Türkiye’de yaşanan çalkantılı yılları anlatırken bugünlere de göndermelerde bulunuyor…

Tüm dünyada “68 Kuşağı” olarak nitelenen gençlik hareketinin Türkiye’de yaşanan boyutunu, bir sevda öyküsü üzerinden anlatan yeni dönem dizisi ‘Sevda Kuşun Kanadında’, her Cuma TRT1 ekranlarında...



Sevda Kuşun Kanadında, ’68 Kuşağı’ olarak bilinen ve o dönemde farklı coğrafyalarda gençleri etkileyen hareketin ülkemizdeki boyutunu, dönemin egemen güçlerinin, farklı görüşlere sahip gençleri nasıl manipüle ettiğini ve bu çatışma ortamına girmek istemeyen bir avuç gencin provokasyonlara karşı nasıl direndiğini anlatıyor.



Dizi, ilk etapta, 1968 sonundan başlayarak 1972 yılına kadar yaşanılan olaylardan esinleniyor ve bir imkânsız aşk hikâyesi üzerinden ilerliyor. Bu ülke gençlerinin, farklı kimlikler altında birbirleriyle çatışsalar da, ortak temel değerler ve kültürel zemin üzerinde buluştuklarında kardeşliklerini hatırlayıp yeni bir sevgi bağı kurabileceklerini anlatan ‘Sevda Kuşun Kanadında’ dizisi her Cuma TRT1 ekranlarında olacak.