Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Magazin
  •  » 'Sevda Kuşun Kanadında' yeni sezonu başlıyor

'Sevda Kuşun Kanadında' yeni sezonu başlıyor

Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutan Sevda Kuşun Kanadında, yeni sezona heyecan dolu bir bölümle merhaba diyor.

Sevda Kuşun Kanadında yeni sezonu başlıyor

26 Eylül 2016 17:58
'Sevda Kuşun Kanadında' yeni sezonu başlıyor - Tıkla İzle

Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutan Sevda Kuşun Kanadında, yeni sezona heyecan dolu bir bölümle 30 Eylül Cuma günü TRT 1’de merhaba diyor. Dizi 70’li yıllarda Türkiye’de yaşanan çalkantılı yılları anlatırken bugünlere de göndermelerde bulunuyor…  

Tüm dünyada “68 Kuşağı” olarak nitelenen gençlik hareketinin Türkiye’de yaşanan boyutunu, bir sevda öyküsü üzerinden anlatan yeni dönem dizisi ‘Sevda Kuşun Kanadında’, her Cuma TRT1 ekranlarında...

Sevda Kuşun Kanadında, ’68 Kuşağı’ olarak bilinen ve o dönemde farklı coğrafyalarda gençleri etkileyen hareketin ülkemizdeki boyutunu, dönemin egemen güçlerinin, farklı görüşlere sahip gençleri nasıl manipüle ettiğini ve bu çatışma ortamına girmek istemeyen bir avuç gencin provokasyonlara karşı nasıl direndiğini anlatıyor.

Dizi, ilk etapta, 1968 sonundan başlayarak 1972 yılına kadar yaşanılan olaylardan esinleniyor ve bir imkânsız aşk hikâyesi üzerinden ilerliyor. Bu ülke gençlerinin, farklı kimlikler altında birbirleriyle çatışsalar da, ortak temel değerler ve kültürel zemin üzerinde buluştuklarında kardeşliklerini hatırlayıp yeni bir sevgi bağı kurabileceklerini anlatan ‘Sevda Kuşun Kanadında’ dizisi her Cuma TRT1 ekranlarında olacak. 


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!