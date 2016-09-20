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Sevdiğine kavuşamadığı için 3 araç kundakladı

Konya’da 4 gün önce 3 aracı kundaklayan Halis S.’nin sevdiği kıza kavuşamayıp psikolojik bunalıma girdiği iddiasıyla araçları yaktığı ortaya çıktı.

Sevdiğine kavuşamadığı için 3 araç kundakladı

20 Eylül 2016 09:28

Olay, geçtiğimiz Cuma günü merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Burcu Sokak üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde aynı saat içerisinde 3 araçta yangın çıkması üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilmiş, itfaiye ekipleri tarafından araçlarda çıkan yangın söndürülmüştü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatarak çevrede geniş çaplı inceleme yaptı. Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda araçlar yandığı sırada balkonlara çıkan vatandaşlara saldırgan tavırlar sergileyen Halis S. (33) gözaltına alındı. İtfaiye ekiplerinin ilk bulgusunda da araçların dışarıdan yanıcı bir madde dökülerek yakıldığı belirlendi.

SEVDİĞİ KIZA KAVUŞAMADIĞI İÇİN KUNDAKLAMIŞ

Araçların yakılması olayıyla ilgili şüpheli olarak gözaltına alınan Halis S. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Halis S. polisteki ifadesinde evinin 500 metre yakınındaki araçları sevdiği kıza kavuşamadığı için psikolojik bunalıma girerek yaktığını söylediği öğrenildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Halis S.’nin araçları ateşe vermeden hemen önce ticari bir taksiyle gelerek bir akaryakıt istasyonunun önünde taksiden indiğini tespit etti. Güvenlik kamerası dışında kalan görüntülerde ise Halis S.’nin benzinliğin hemen yanında bulunan bir aracı yaktığı öğrenildi.

2011 YILINDA DA 5 ARACI KUNDAKLAMIŞ

3 aracı kundaklayarak kullanılamaz hale getiren Halis S.’nin, 2011 yılında da 5 araç kundaklamaktan sabıkası olduğu öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Halis S. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Etiketler: Halis S, Konya, kundaklama


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