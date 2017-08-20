Sevenleri gözyaşlarına boğuldu! Yan yana toprağa verildiler

Ataşehir Dudullu Caddesi Gümrük Müdürlüğü önünde cumartesi gecesi sabaha karşı meydana gelen kazada hayatını kaybeden nişanlı çift Galip Yaprakçı ile Şehnaz Asmacı son yolculuğuna uğurlandı. Kafe işletmecisi olan Galip Yaprakçı ve nişanlısı Şehnaz Asmacı’nın cenazeleri Ataşehir Aksekili Mehmet Uslu Camii’ne getirilerek yan yana konuldu. Nişanlı çiftin yakınları tabutlara sarılıp gözyaşı dökerken Şehnaz Asmacı’nın tabutu üzerine beyaz duvak örtüldü.

Yakınlarından helallik alınması sonrasında öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namaz sonrasında omuzlara alınan cenazeler araçlara konularak Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı 04.00 sıralarında Dudulu istikametinde seyir halinde olan Galip Yaprakçı yönetimindeki 34 HN 6354 plakalı cip, Ataşehir Dudulu Caddesi Erenköy Gümrük Müdürlüğü önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce aynı istikamete ilerleyen Hasan Altun yönetimindeki 34 AR 5537 plakalı minibüse, ardından da park halindeki vince çarpmıştı.

Kazada cip sürücüsü Galip Yaprakçı ve yan koltukta bulunan nişanlısı Şehnaz Asmacı araç içerisinde sıkışarak hayatlarını kaybetmişti.

Mustafa Bakırhan - Metin Başar