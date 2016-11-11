Kemal Sunal’ın 72. doğum gününde yurdun farklı yerlerinden gelen sevenleri, yağışlı havaya aldırmayan mezarı başında dua etti. Usta sanatçının sevenleri gözyaşlarını tutamadı. Kemal Sunal’ın doğum gününde mezarını ziyaret etmek için İzmir’den geldiğini ifade eden bir vatandaş, “O çok bambaşka biriydi. Unutulmaz. Onu çok seviyoruz. İzmir’den doğum günü için geldik. Allah’ın Türkiye’ye, insanlığa verdiği çok değerli bir usta. Allah rahmet eylesin. Şüphesiz mekanı cennettir. Dua etmeye geldik. Ben onu çok seviyorum” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIM ONUN FİLMLERİYLE BÜYÜDÜ”

Usta sanatçıyı eskiden beri tanıdığını ifade eden Nebahat Gül, “Arkadaşımla kardeş çocukları. Kemal Bey’i de tanıyorum eskiden beri. Kendisini çok seviyorum. Benim çocuklarım onun filmleriyle büyümüştü. Hala onun filmlerini seyrediyoruz. Gelme sebebim arkadaşımla beraber ziyaret etmekti. Bugün doğum günü. Allah gani gani rahmet eylesin’’ şeklinde konuştu.