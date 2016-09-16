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Sevenleri Tarık Akan’ın balkonuna begonviller bıraktı

Türk sinemasının ünlü oyuncusu Tarık Akan’ın ölüm haberinin ardından Bodrum’daki evine akın eden sevenleri, Akan’ın balkonuna çok sevdiği begonvil çiçeklerini bıraktı.

Sevenleri Tarık Akanın balkonuna begonviller bıraktı

16 Eylül 2016 14:04

Türk sinemasının ünlü oyuncusu Tarın Akan’ın 66 yaşında akciğer kanseri sonucu hayatını kaybetmesi Bodrum’da da büyük üzüntüye neden oldu. Akan’ın hastalığının teşhis edilmesinin ardından kapandığı ve sevenlerine sağlık durumunun iyiye gittiği yönünde müjde verdiği Bodrum’un Akyarlar Mahallesi’ndeki evi, acı haberin ardından ziyaretçi akınına uğradı.

Tarık Akan’ın yaz tatillerini geçirdiği evinin balkonuna çok sevdiği begonvil çiçeklerini bırakan hayranları, usta sanatçı için dua etti. Akan’ın evine gün boyu devam eden ziyaretler sırasında oldukça duygusal anlar yaşandı.

Eren Ayhan

Etiketler: begonvil, Tarık Akan’ın balkonu


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