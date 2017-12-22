Diğer
Kategoriler

Sevgi evlerinde tüfekli anne dehşeti

Bursa'da bir kadın, sevgi evlerinde kalan çocuğunu, güvenlik görevlilerini engellemek için silahla ateş ederek kaçırdı.

Sevgi evlerinde tüfekli anne dehşeti

22 Aralık 2017 16:09
Sevgi evlerinde tüfekli anne dehşeti - Tıkla İzle

Olay, Bursa Valiliği'ne bağlı Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kızı yurtta kalan S.M., çocuğunu görmek için yurda geldi. Burada bir süre çocuğuyla oturan kadın, daha sonra kızını da yanına alarak sigara içme bahanesiyle dışarı çıktı. Küçük kızı yurda gelirken kullandığı 16 EY 406 plakalı otomobile bindiren kadın, aracı çıkışa doğru sürmeye başladı. S.M., kapıda bekleyen güvenlik görevlilerinden kapıyı açmalarını istedi. Güvenlik görevlileri kapıyı açmayınca S.M., otomobilde bulundurduğu pompalı tüfeği çıkararak, 'Kapıyı açmazsanız herkesi vururum' diye bağırarak kapıya doğru ateş etti. S.M., kapı açılınca ortalıktan kayboldu.

Kadının gitmesinin ardından yurdun güvenlik görevlileri, 12 yaşındaki bir kız çocuğunun silah zoruyla kaçırıldığına dair güvenlik güçlerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından kadını ve kız çocuğunu bulmak için araştırma başlattı. 

Ahmet Faruk Çabuk
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç