Sevgi konvoyu sınıra gidiyor

İHH ve Memur-Sen adına açıklamada bulunan Memur-Sen Kadın Kolları Başkanı Mehtap Meydaneri, "1 milyona yakın insan katledildi, 15 bin de çocuk. En şanslıları muhacirlerdi belki de yaşama tutunmak adına. Ama hepimize yetecek kadar geniş yeryüzünde 1 metrekare veremedik muhacir olanlara. Sınırlar kapatıldı, bebekler denizlerde boğuldular. 400 binden fazla insan sorgu merkezlerinde, hapishanelerde tutuldu. Çocuk, kadın, yaşlı ve erkek ayırt etmeden. 13 bin 104 insan bu dönemde bu hapishanelerde hayatını kaybetti işkenceden. Akıbetinden hiçbir şekilde haber alınamayan 76 bin insanı 'kayıp' diye geçiyor haberler. 116'sı çocuk 4 bin 219'u kadın kayıp insan

13 bin 581 kadın tutuldu. 6 bin 736 kadın ise halen bu hapishanelerdeler. İşkence görüyorlar, tecavüze uğruyorlar. Suriye rejimi kadınlara tecavüzü bir silah olarak kullandı kullanıyor” dedi.

Açıklama sonrası vedalaşan topluluk sınıra hareket için yola çıktı.

Kadınların katıldığı sevgi konvoyuna Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, Memur-Sen Başkanı Kasım Karatekin, Koru Sevindir Dernek Başkanı Dudu Sevindim katıldı.