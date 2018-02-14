Sevgiler Günü için özel tarifler

Sevgililer Günü'nde en güzel hangi hediye alınabileceği veya en güzel nerede yemek yenileceği düşünülebilir. Sevgililer Günü'nde karın doyurmak yerine çiftlerin duygularını beslemek, aşka giden yolun çok da mideden geçmediğini fark ettirir. Aşkın kalorisi olmadığı gibi aşkla yediğiniz her şeyin size heyecan ve mutluluk verirken, metabolizmanızı da hızlandırdığının unutulmaması gerektiğini söyleyen Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, Sevgiler Günü'nde masanızda neler olması gerektiği konusunda önerilerde bulundu.

Aşkın en tatlı hali: fitaşk

Fitaşk'ın tarifini veren Dyt. Aslıhan Küçük, ''Muhteşem kokuları ve aromalarıyla baharatları sofranıza mutlaka almalısınız. Zencefil, yüksek çinko içeriğiyle vücut ısısını ve hormon seviyesini arttırır. Fındık, kaju, çam fıstığı, ceviz gibi kuruyemişler eski çağlardan günümüze hormon seviyesini arttıran yiyeceklerin başında geliyor. Kajuyu hem enerji sağlaması hem de lezzet vermesi için kullanabilirsiniz.

Malzemeler şöyle:

60 gram Medine hurması

60 gram çiğ kaju fıstığı

1\2 çay kaşığı toz tarçın

1\2 çay kaşığı toz zencefil

Üzerini süslemek için 2 yemek kaşığı toz Hindistan cevizi

Hazırlanışı: Kajuları toz haline gelene kadar mutfak robotundan geçirin, üzerine çekirdeklerini çıkarttığınız hurmaları ekleyip macun kıvamına gelene kadar çekmeye devam ediniz. Son olarak toz tarçın ve toz zencefili de karıştırıp ceviz büyüklüğünde toplar yapınız. Bu topları da Hindistan cevizine bulayıp servis edebilirsiniz'' dedi.

Muhteşem üçlü: roka, ıspanak ve çilek

Sevgilinize enfes bir salata hazırlayarak mutluluğunuzu katlayın diyen Dyt. Küçük, ''Çilek, ceviz ve ıspanağın hormon seviyesini arttırıcı etkileri vardır. Mutluluk hormonları salgılanmasında yardımcı B vitaminlerinden zengin yeşil yapraklı sebzeler roka, tere, ıspanak kendinizi iyi hissettirecek mutluluk veren besinlerdir. Homosisteini yüksek olan kişilerde, serotonin hormonunu daha düşük seviyelerde salgılanmaktadır. Çilek ise homosistein seviyesini düşürerek mutluluğunuzu taçlandırmanıza yardımcı olacaktır'' ifadelerini kullandı.

Ana yemeğinize vişneli dana yahni

Vişneli dana yahninin tarifini veren Dyt. Küçük, ''Hormonunu seviyesini arttıracak etkisi olan kerevizi, tüm vücudu uyarıcı özelliğe sahip olan zencefili kullanarak yapacağınız et yemeğinizle, bedenen ve ruhen de güç kazanırsınız. Yemeğinize tarçın ve kakulenin muhteşem aromasını da katarak harika kokuların ortaya çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Malzemeler şöyle:

500 gram dana bonfile

1 adet havuç

1 adet kuru soğan

1 dal kereviz sapı

1 adet çubuk tarçın

3 yemek kaşığı nar ekşisi

200 gram donmuş vişne

1 adet tane kakule

Yarım bardak su

2 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı: Bonfileyi, havucu, soğanı ve kerevizi kuşbaşı şeklinde doğrayın. Isıttığımız tavaya sırası ile zeytinyağı, bonfile, soğan, havuç, kereviz sapını kavuruyoruz. Üzerine dondurulmuş vişnemizi, nar ekşisini, suyu, baharatları ekleyip kaynattıktan sonra 45 dakika kısık ateşte pişiriyoruz. Ocaktan alacağımız vakit 2 yemek kaşığı balımızı ilave edip servis tabağına alıyoruz'' şeklinde konuştu.

''Beraber egzersiz yapmanın keyfini çıkarın''

Egzersiz yapmanın önemine değinen Dyt. Küçük, ''Kalbinizin yükünü hafifletmek için birlikte egzersiz yapmayı ihmal etmeyin. En önemli nokta sevdiğiniz ve birlikte yapabileceğiniz egzersizi bulmak. Sadece yürüyüş, koşu ya da fitness egzersizleri değil; dans, tenis, yüzme, yoga gibi egzersizleri yapmayı da düşünebilirsiniz. Egzersiz, beyinde endorfin seviyesini arttırarak vücudun doğal ağrı kesicisi ve mutluluk kaynağı olacaktır'' diye konuştu.

