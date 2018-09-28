Sevgili dehşeti kamerada

Edinilen bilgiye göre olay, 5 gün önce merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 35 yaşındaki Şengül Vatansever bir süre birlikte olduğu erkek arkadaşı Ü.V.'den (30) ayrılmak istedi. Bunun üzerine Kütahya'da yaşayan Ü.V., sevgilisi Şengül Vatansever ile barışmak için Bursa'ya geldi. Şengül Vatansever'i aracına alan Ü.V. barışmak istediğini söyledi. Ancak reddedilince gözü dönen Ü.V. sevgilisinin üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Daha sonra Bursa - İzmir Yakın Çevre Yolu, Botanik Park Kavşağında otomobilini durduran Ü.V. yanan Vatansever'i üzerine montunu atarak söndürdü. Genç kadını yeniden arabaya alan Ü.V. tartışma devam edince Millet Mahallesi Çakmak Sokak üzerinde genç kadını yol ortasında indirip kaçtı.

O anlar kameraya yansıdı

Ağır yaralanan genç kadının çırılçıplak arabadan atılma anı, yardıma koşan vatandaşlar tarafından görüntülendi. Hemen bir battaniye ile üzeri örtülen Vatansever için sağlık ekiplerine de haber verildi. Vücudunda ağır yanıklar olan Vatansever, Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Oradan da durumu ciddi olduğu için Darıca Farabi Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edilen Vatansever yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, ihbar üzerine harekete geçen polis, sevgilisini yakarken vücudunda yanıklar oluşan şüpheliyi, kovalamaca sonucu yakaladı. Yaşanan kovalamaca sırasında kaçtığı otomobille kaza yaparak ağır yaralanan Ü.V., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ü.V.'nin durumunun ciddi olduğu belirtildi. Geniş güvenlik tedbirleri altında tutulan zanlının, kendine gelir gelmez, “Canavarca his saikiyle adam öldürmek” suçundan ifadesi alınacak.

Osman Akın

