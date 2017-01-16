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Sevgili dehşeti saniye saniye görüntülendi

Adana'da ayrılmak istediği sevgilisini ve kızını vurup daha sonra da kafasına sıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Sevgili dehşeti saniye saniye görüntülendi

16 Ocak 2017 11:09
Sevgili dehşeti saniye saniye görüntülendi - Tıkla İzle

Olay, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce eşinden ayrılan Fatma T. (42), 2 ay önce Emre A. (27) ile tanışarak sevgili oldu. Ancak bir hafta önce Fatma T., Emre A. ile anlaşamadığını söyleyerek ayrılmak istedi. Bu durumu kabullenmeyen Emre A., kadını tehdit etmeye başladı. Dün akşam da kadını takip eden Emre A., kızı Gizem T. (22) ile birlikte oturduğu apartmana girmek üzereyken yanlarına geldi. Kendisinden ayrılmak isteyen Fatma T.'yi ikna etmeye çalışan Emre A., reddedilince belindeki tabancayı çıkartıp ateş etmeye başladı. Bu sırada Gizem T. de annesini korumak için araya girmek isteyince mermi yüzünü sıyırdı. Anne-kız kanlar içinde yerde kalınca, Emre A. başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne, kızı ve Emre A.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Genç kızın ilk müdahalenin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Adana Devlet Hastanesine götürülen Fatma T. yapılan müdahalelere rağmen sabah karşı yaşamını yitirdi. Genç kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Durumu ağır olan Emre A.'nın ise Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Fatih Keçe 

 


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