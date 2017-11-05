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Sevgili gibi gelip motosikleti çalıp gittiler

Şişli’de bir apartmanın önünde park halinde bulunan motosikleti çalmak isteyen biri kadın 3 hırsız ilginç bir yöntemle hırsızlık yaptı. Bir kadın ve bir erkek hırsız sevgili taklidi yaparak motosikleti çalarken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Sevgili gibi gelip motosikleti çalıp gittiler

05 Kasım 2017 09:49
Sevgili gibi gelip motosikleti çalıp gittiler - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi’nde hırsızlar bir apartmanın önünde kilitli olarak park halinde bulunan motosikleti gözüne kestirdi. Hırsızlardan bir tanesi önce motosikletin kilitli olup olmadığını kontrol etmek için binanın önüne geldi. Daha sonra ise diğer hırsızlar vatandaşların dikkatini çekmemek için ‘sevgili’ taklidi yaparak arkadaşının yanına geldi. Motosikletin direksiyonun kilitli olduğunu anlayan hırsızlar, bir süre uğraştıktan sonra direksiyon kilidini kırarak olay yerinden uzaklaştı. Aradan bir süre geçtikten sonra aynı hırsızlar ‘sevgili’ taklidi yaparak motosikletin yanına tekrar geldi. Kilidi kırılan motosikleti bulunduğu bölgeden rahat hareketlerle çıkartan hırsızlar, kendi motosikletlerini alıyormuş gibi alarak bölgeden uzaklaştı. Hırsızların rahat hareketlerle motosikleti çaldığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, önce bir kişi motosikletin yanına geliyor diğer hırsızlarda daha sonra gelerek birlikte motosikletin kilidini kırıp olay yerinden uzaklaşıyor. Olaydan bir süre sonra tekrar gelen hırsızlar rahat hareketlerle motosikleti çalarak olay yerinden uzaklaşıyorlar. 

Etiketler: hırsız, motosiklet, sevgili gibi görünüp

 

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