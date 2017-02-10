14 Şubat Sevgililer Gününe az bir zaman kala, İzmir Optimum Alışveriş Merkezi özel bir etkinlik hazırladı. 11 Şubat Cumartesi günü saat 15.00'de Çikolata Yapım Atölyesinde bir araya gelecek olan çiftler, burada aşk temalı çikolatalar yaparak sevgilerini perçinleyecek. Uygulamalı çikolata yapımı atölyesinde çikolata eritme, saklama ve şekil verme işlemlerini kullanarak çalışmalar yapacak olan sevgililer, keyifli dakikalar geçirecek. Etkinlikte ayrıca, uzman pasta şefleri Bayram Umut ve Ramazan Karakaya çikolatalı aşk pastası yapacak.