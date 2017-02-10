Sevgililer Günü'nün vazgeçilmezlerinden çiçeklere olan talep artıyor. 14 Şubat tarihi için çiçekçilerin şimdiden sipariş almaya başlandığı bildirilirken, Ekocicek.com'dan yapılan açıklamaya göre çiçek siparişleri son bir haftada yüzde 1000 arttı.

14 Şubat Sevgililer Gününün yılda en çok çiçek siparişi verildiği gün olduğunu belirten Ekocicek.com Genel Müdürü Emel Tümbaşer, "Çiçek siparişlerinin en yoğun olduğu birkaç özel gün var. Sevgililer Günü en çok siparişinin geldiği gün. Bunu Anneler Günü ve Öğretmenler Günü siparişleri takip ediyor. 14 Şubat'a bir hafta kala siparişler ciddi bir biçimde yoğunlaşıyor. Önceki haftaya göre aldığımız siparişler yüzde 1000 artmış durumda. Sevgililer günü çiçekçilerin yüzünü şimdiden güldürüyor" diyerek çiçek siparişlerindeki artışa dikkat çekti.

"Bu yıl trend solmayan güller"

Sevgililer Günü için daha özel hediyelerin talep gördüğünü ifade eden Tümbaşer, "14 Şubat'ta sevgisini daha farklı ifade etmek isteyen kişiler yeni arayışlar içine giriyor. Özellikle solmayan güller yüksek talep görüyor. Bu çiçekler cam bir kutu içinde 5 yıla kadar solmadan durabiliyor. Gerçekten özel ve farklı bir ürün olduğu için de yanına ayrıca bir hediye gerekmiyor" şeklinde konuştu.

"14 Şubat'ta çiçek almayanın ilişkisi bozulabilir uyarısı"

Sevgililere uyarıda bulunan Ekocicek.com Genel Müdürü Emel Tümbaşer, "Sevgililer Günü, ilişkiler için yılın en önemli günü diyebiliriz. Özellikle kadınlar bu konuda çok hassas ve büyük beklenti içerisindeler. Çiçek olmazsa olmaz, fakat bunun ötesinde romantizm ve özel bir ilgi bekliyorlar. Geçtiğimiz yıllarda Sevgililer Günü'nünde sadece çiçek alınmadığı için ilişkisi bozulan çiftler gördük. Hiçbir buket gerçek aşkın yerini tutamaz fakat çiftler birbirlerinden bu ilgiyi göstermelerini de bekliyor." dedi.