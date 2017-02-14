Güneydoğu Anadolu Bölgesinde çiçek tedarikçiliği yapan Sait Yılmaz, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne yoğun bir şekilde hazırlık yaptıklarını ancak İzmir ve Mersin’de yaşanan sel felaketlerinin kendilerini de etkilediğini ifade etti. Oralardaki seralarını sel bastığını anlatan Yılmaz, “Bundan dolayı çiçek sıkıntısı yaşıyoruz. Toptan satışımız 2 lira olması gerekirken, bu sene 5 liradan satmak zorunda kaldık. Çiçekçilerde bu fiyata aldıkları için 8 ile 10 lira arasında satmak durumundalar” dedi.

“Huzuru gördüğümüz için 150 bin gül getirdik”

Diyarbakır’da huzur ortamı gördükleri için 150 bine yakın gül getirdiklerini dile getiren Yılmaz, “Çiçekçiler yoğun bir hazırlık yaptılar. Umarım hiçbir çiçekçimizin emeği boşa çıkmaz. Sur olaylarından dolayı Diyarbakır halkı çok sıkıntılar yaşadı. Çiçekçi esnafımız çok mağdur oldu. Özellikle Dağkapı semtindeki çiçekçilerimiz çok mağduriyet yaşadı. Bazı çiçekçilerimiz kapatmak zorunda kaldı. Geçen yıl olaylardan dolayı Sevgililer Günü için 65 bin civarında gül getirmiştik. Şu an Diyarbakır’da 55 çiçekçi hizmet veriyor. Bölgemizin artık bu olaylarla anılmasını istemiyoruz. Diyarbakır büyüdü gelişti. Barış sürecinde çok güzel bir ortam vardı. Turist geliyordu. Sur olayları bunu bitirdi. Son dönemlerde yine bir huzur ortamı var. Onun için 14 Şubat Sevgililer Günü’nden umutluyuz. Sevdiklerimize gül vermemiz için 14 Şubat’ı beklememiz gerekmiyor. Sevdiğimize sevdiğimizi 365 gün göstermeliyiz. Hiç değilse ayda bir çiçek vermeliyiz. Bir sigara içiyorsun ayda en az 300 lira sigaraya veriyorsun. Bir tane gül al 10 lira. Götürdüğünüz zaman ne kadar mutlu olur biliyor musunuz? Onun için sevdiklerimizi mutlu etmemiz lazım” diye konuştu.

“Taraftar renkli çiçekler de var”

Her renkten gül getirdiklerini de dile getiren Yılmaz, “Bunlar seralarımızda kesimden sonra ilaçlama yoluyla maviye, pembeye, gökkuşağı rengine boyanıyor. Milli Takım, Fenerbahçe, Galatasaray gibi taraftar renkleri de var. Bunlar şoklandığı için canlı kalıyor ve 5 yıl kalıcılığını koruyor. Kırmızı güllerimiz zaten orijinaldir” ifadelerinde bulundu.

Merkez Kayapınar ilçesinde çiçekçilik yapan İsmail Deniz ise bu yıl umutları olduğunu aktararak, “Geçen sene işlerin tadı tuzu yoktu. Şuan sadece müşterilerimizi bekliyoruz. Ürünlerimiz satışa hazır. Bu yıl 7 bin civarında gül getirdik. Onun dışında bir de diğer ürünlerimiz var” dedi.