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Sevgililer Günü hediyeleri arasında artık estetik de yer alıyor

Kadın ve erkeklerde estetik operasyonlara talebin arttığını ifade eden uzmanlar, 14 Şubat Sevgililer Günü hediyeleri arasında estetik cerrahi ve medikal uygulamalarının da yer aldığını söyledi.

Sevgililer Günü hediyeleri arasında artık estetik de yer alıyor

12 Şubat 2017 11:08

14 Şubat Sevgililer Günü için hediye alternatifleri arasına estetiğin de girdiğini belirten Estetik Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Aydın, ‘estetik kadın işidir’ tabusunun da yıkıldığını ifade etti. Eşlerin birbirlerinin yanında yaşlı görünmek istemediğini, herkesin mükemmel görünmek için farklı yollara başvurduğunu anlatan Aydın, “Sosyal çevrede estetik duruş, genç ve dinamik bir görünümle özdeşleşmiş durumda. Haliyle estetik uygulamalara büyük bir ilgi var. 30 yaş grubundaki eşler birbirlerine lazer epilasyon, botoks, dolgu, cilt yenileme gibi uygulamaları hediye ediyor. 40 yaş grubundaki erkekler ise çocuklarının annesi olan eşlerine teşekkür amaçlı liposuction, karın germe, meme estetiği hediye edebiliyor” dedi.

HEDİYE EDİLİYOR

Eşlerini saçsız görmek istemeyen kadınlarda artış olduğunu aktaran Op. Dr. Aydın, “Erkekler kadar kadınlar da eşlerine estetik cerrahi operasyonlar hediye edebiliyor. Seyrek dökülme gördüğümüz ve kellik durumu olmayan erkekler için eşlerine saç mezoterapisi ve PRP kombinasyonunu öneriyoruz. Kelleşme olan kişilerde ise tek çözüm saç ekimi. Hastamız eğer saç ekimine uygun bir adaysa bu yönde planlama yapabiliyoruz” diye konuştu.

Abdullah Çibir


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