

Alışveriş caddeleri, nostaljik tramvayı, Vialand Tema Park ve Jungle İstanbul gibi eğlencenin bir arada olduğu, Türkiye’nin en fazla ziyaret edilen yaşam alanlarından olan AVM, Gizem Özdilli ile Sevgililer Günü için tatlı sürprizi yaptı. Yemeklerini aşk ve sevgi ile yapan Özdilli, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel tatlı tarifini AVM ziyaretçileriyle hazırladı. Keyfin ve heyecanın bir arada yaşandığı alışverişin merkezinde sevenleriyle buluşan Özdilli, aşkla yapılan tatlıların püf noktalarını paylaştı. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte kendi elleriyle hazırladığı 'Sevgililer Günü Tatlısı'nı ziyaretçilere dağıtan Özdilli, tatlısının lezzeti ve tarifi ile büyük beğeni aldı.

"Sevgililer Günü için illaki pahalı hediyeye gerek yok"

Etkinlikte konuşan Gizem Özdilli, "Herkes Sevgililer Günü hediyelerini pahalı hediyeler olarak değerlendiriyor ama imkanı olmayanlar için de el emeği ve göz nuru bir şeyler yapmak için bu aktiviteyi yaptık. Beylerin de mutfağa girip yapabileceği tatlı tarifleri verdim. Hanımlar ve beyler yapabilir. Sevgilinize, Sevgililer Günü'nde el emeği ve göz nuru bir tatlı ile bir çiçek hediye ederseniz bence çok mutlu olur. İllaki pahalı hediyelere gerek yok. Bazen gönülden bir şeyler yapmak gerekiyor. Hanımlar ve beyler toplandık, 15 dakikada çok basit bir tatlı yaptık. Her çeşit yemek var. Açıkçası benim tatlıyla aram yok. Değişik soslar ve baharatlarla aromatik yemekler yapmayı seviyorum. Tatlı, herkesin çok sevdiği yiyecektir. Bugün tatlı yiyelim, tatlı sevelim diye tatlı yaptık" dedi.

Özdilli, Sevgililer Günü için şu mesajı verdi:

"Yaşadığımız her gün için kendimiz, ailemizi, eşimizi ve dostumuzu sevmeliyiz. Birbirimize karşı hoşgörülü ve toleranslı olmamız gereken dönemden geçiyoruz. Sevgiyle birlikte saygının da olması gerek dönemden geçiyoruz. O nedenle herkse kalben önce insan sevgisi diliyorum."

Öte yandan Özdilli, göbek ve bel bölgelerindeki yağları eritmek isteyenler için şu önerilerde bulundu:

"Sabah yumurtaya, öğlen salataya tuz yerine sumak kullanın. Özellikle akşamları salataya zencefil rendeleyin."