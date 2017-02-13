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Sevgililer Günü tüyoları

Güzellik uzmanı Yasemin Miras, Sevgililer Günü öncesi, sevdiklerinize genç ve güzel görünmenin sırlarını paylaştı.

Sevgililer Günü tüyoları

13 Şubat 2017 17:00

Miras, cilt yenileme için kimyasal peeling yönteminin iyi bir seçenek olduğunu belirterek, " Glikolik asit ile yapılan bu işlem, çok basit ve rahat bir uygulama. Ölü durumdaki üst derinin çabuk atılmasını, aynı zamanda alttan üreyen canlı kısmın rahat ve kaliteli çıkmasını sağlar. Peeling ile cilt ölü hücrelerden arındığında daha genç ve sağlıklı bir görünüm elde edilir. Sivilce izleri ve lekelerde de olumlu sonuç elde edilir" dedi.
Güzel kirpiklerin bakışları etkilediğini kaydeden Miras, "Her kadının kendini güzel hissetmesini sağlayacak muhteşem uygulama ipek kirpik. Her kirpik telinizin üzerine 1 adet takılarak yapılan bu işlem, yaklaşık 45 dakika sonunda uzun ve kıvrık kirpiklere sahip olmanızı sağlıyor" dedi.

Çikolata ve çileğin antioksidan bakımında zengin olduğunu belirterek, "Cildinizi serbest radikallerden korumak için birebirdir. Çilek C vitamini açısından zengindir ve cilt lekelerini hafifletmeye yardımcı olur. 1 yemek kaşığı organik kakao tozu, 3 ya da 4 adet çilek püresi, herhangi bir uçucu yağ ve 1 kaşık organik bal karışımını cildinize uygulayın" dedi.

Miras şöyle devam etti: "Kimyasal peeling yanında, vitamin enjeksiyonu, yüz mezoterapisi yöntemleri de yılların verdiği yorgunluğu cildinizden silmenin birkaç yolu. Ciltte kurumalar, şiddetli nem eksikliği, renk değişimleri bazen kırmızılık artışı bazen de solukluk, ince çizgilerde artış, çöküntüler, kırışıklıklar, sarkmalar, elastikiyet kayıpları bu yorgunluğun somut tezahürleri. İşte bu noktada önlem almak, gidişatı durdurmak telaşı başlar. Aslında belki bu aşamaya gelmeden önlem almak en iyisi ama genellikle geç kalınır. Yapılacak şeyler; hemen hayatımıza çeki düzen vermek şeklinde olmalı. Hayatımızdaki stresi azaltmak, iyi uyku ve beslenme yürüyüş gibi kolay egzersizlere başlamak ve tabii ki cildin ihtiyaçlarını yerine koymak. Yüz mezoterapisi bu aşamada devreye giriyor. Yüz mezoterapisinde mikroenjeksiyonlar halinde cildin ihtiyacı olan vitaminler, mineraller, antioksidan maddeler, hyaluronik asitler belirli bir düzen içinde cilde verilir.Haftada bir uygulanan bu vitamin enjeksiyonu yaklaşık 8 hafta sonunda ciltte istenilen canlanmayı başlatır. Cilt beslenir, renk düzelmesi olur, su tutulumundaki artış sayesinde gerginlik, sıkılaşma ve dirilik hissedilir".

Etiketler: sevgililer günü, Yasemin Miras


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