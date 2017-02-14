Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleşen nikah törenine genç çiftin sevenleri ve ailesi katıldı. Başkan Altınok Öz, törenin başında çiftlere doğum yerlerini sordu. Çiftlerden Ahmet Çoban’ın ‘Kayseriliyim’ demesi ise davetlilere geçen hafta oynanan Galatasaray-Kayserispor maçını hatırlattı.

BAŞKAN ÖZ'E HEDiYE

Başkan Altınok Öz, törenin sonunda genç çifte evlilik cüzdanını teslim etti. 14 Şubat’ı seçerek nikah masasına Galatasaray formasıyla oturan genç çift, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e Real Madrid-Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçından kalan bir Galatasaray atkısı hediye etti. Başkan Altınok Öz de genç çifte mutluluklar dileyerek; “Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü sevgi ve saygı en yücel değerdir. Sevginin karşılığı koşulsuz sevmektir. Ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.