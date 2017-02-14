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Sevgililer gününde Galatasaray formaları giyip dünya evine girdiler

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Galatasaray formasıyla dünya evine giren Tuğba Bozgun ile Ahmet Çoban çiftinin nikahını kıydı.

Sevgililer gününde Galatasaray formaları giyip dünya evine girdiler

14 Şubat 2017 15:26
Sevgililer gününde Galatasaray formaları giyip dünya evine girdiler - Tıkla İzle

Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleşen nikah törenine genç çiftin sevenleri ve ailesi katıldı. Başkan Altınok Öz, törenin başında çiftlere doğum yerlerini sordu. Çiftlerden Ahmet Çoban’ın ‘Kayseriliyim’ demesi ise davetlilere geçen hafta oynanan Galatasaray-Kayserispor maçını hatırlattı.

BAŞKAN ÖZ'E HEDiYE

Başkan Altınok Öz, törenin sonunda genç çifte evlilik cüzdanını teslim etti. 14 Şubat’ı seçerek nikah masasına Galatasaray formasıyla oturan genç çift, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e Real Madrid-Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçından kalan bir Galatasaray atkısı hediye etti. Başkan Altınok Öz de genç çifte mutluluklar dileyerek; “Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü sevgi ve saygı en yücel değerdir. Sevginin karşılığı koşulsuz sevmektir. Ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi. 

Etiketler: galatasaray, nikah, sevgililer günü


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