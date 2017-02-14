Türkmen ailesinin ikiz bebekleri, 14 Şubat Sevgililer Gününde İnegöl’deki özel bir hastane sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Bebeklere Mehmet ve Alya ismi verildi. Ayşen ve Ergün Türkmen çifti, 14 Şubat Sevgililer Gününde dünyaya gelen ikiz bebekleri ile çifte mutluluğu bir arada yaşadı. Çift yumurta ikizlerinden Mehmet, saat 00.01’de 4 santim ve 2 kilo 100 gram olarak dünyaya gelirken, Alya bebek ise saat 09.00’da, 43 santim, 2 kilo 270 gram olarak dünyaya gözlerini açtı.

İkiz bebeklerini kucağına almanın sevincini yaşayan baba Ergün Türkmen, “tarifi mümkün olmayan bir duygu yaşıyorum. Çocuklarımız dünyaya sağlıklı bir şekilde geldiği için mutluyuz. Özellikle ikiz bebeklerimizin bugünde dünyaya gelmesi bizleri ayrıca mutlu etti” dedi.

Anne Ayşen Türkmen ise, “Anne olmak çok güzel bir duygu. 14 Şubat’ı planlasaydık böyle olmazdı. Allah nasip etti ve oldu. Çok mutluyuz, çocuklarımız sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Doktorlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi