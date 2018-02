Sevgililer Günü'nde onkoloji hastalarına moral konseri

Memorial Sağlık Grubu ve Bakırköy Belediyesi işbirliğiyle Grup Ayda 1, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde onkoloji hastalarına ve ailelerine 'Bir nefes bir ses' temasıyla moral konseri verdi. Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konserde Grup Ayda 1, sevilen şarkılarını onkoloji hastaları ve aileleri için söyledi. Konser halka açık ve ücretsiz gerçekleştirildi. Memorial Hastaneleri Göğüs Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Sayar, etkinlik hakkında bilgiler verirken, tedavide yaşadıkları zorluklara değindi.

Onkoloji hastaları ile ilgili olarak bir moral konseri düzenlediklerini belirten Prof. Dr. Adnan Sayar, "Konseri onkoloji hastaları ve onkoloji çalışanları için düzenledik. Konseri verenler, onkoloji ile ilgili sağlık çalışanlarından oluşuyor. Onkolojik hasta grubunda sosyal desteğin, tedavinin devamı ve sonuçları üzerinde çok ciddi etkileri var. Hem bunu hatırlatmak hem de Sevgililer Günü'nde hoş gece yaşatmak için böyle bir konser düzenledik" dedi.

Her hasta için ayrı tedavinin olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Sayar, "Her biri için uygun olan tedavi farklı. Kimisi için tedavi söz konusu iken kimisi sadece kemoterapi ve radyoterapi uygulanıyor. Bir gurup var ki her ikisi birden yani cerrahi ve tıbbi tedaviler bir arada uygulanıyor. Her hasta için farklı farkı tedaviler öngörüyor. Önemli olan en uygun tedaviyi seçebilmek ve bunu sonun kadar sürdürebilmek. Türkiye'de devlet kurumlarında, üniversitelerde ve özel sektörde onkolojik açıdan tam donanımlı birçok merkez var. Burada uygulanabilen tedaviler standart, tanımlanmış ve yurtdışında da benzeri yapılan tedavi formatlarıdır. Özel bir fark yoktur, aynı tedaviler birçok kurumlarda yapılabilir" şeklinde konuştu.

"Onkolojik hastalarda hiç istemediğimiz durum; tedavinin yarım bırakılmasıdır"

Onkolojik hastaların tedavilerini yarım bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Sayar, "Onkolojik hastalarda hiç istemediğimiz durum; tedavinin yarım bırakılmasıdır ve hastane doktorlar tarafından uygulanmayan bir takım bitkisel kökenli veya bitkisel dahi olmayan başka tedavi alternatiflerini denemektir. Mutlaka tedaviler için sağlık kurumlarından ve hekimlerden destek almak gerekir. Hastalar, şikayetlerini mutlaka dinlemesi gerekir. Erken tanı şikayetlerin dinlenilmesiyle olur. En iyi tarama yöntemi şikayetleri olanların doktora gitmesidir" diye konuştu.

Sevililer Günü için mesajını dile getiren Prof. Dr. Sayar, "Herkes sevgilisinin kıymetini iyi bilsin, ailesine iyi baksın. Tedavisi sonrasında, sosyal desteği ve eş desteği olanlarda sonuçlar çok daha iyi" dedi.

"12 saat süren bir ameliyattan sonra sonuçlarım iyi çıktı"

Etkinliğe katılan ve onkoloji tedavisi gören Engin Deniz, "Hastalığımı öğrenmem kolay olmadı, 6 ay sürdü. 6 ay sonra akciğer kanseri olduğumu öğrendim. İlerlemiş bir sevideydi. Yaklaşık 3,5 ay kanser tedavisi gördüm. Ameliyatlık bir pozisyona geldiğini öğrendikten sonra Prof. Dr. Adnan Sayar'ı tavsiye ettiler. Onunda yardımlarıyla güzel sonuçlar aldık. İnsülinli kemoterapi tedavisi gördüm. Prof. Dr. Sayar, 12 saat süren zor bir ameliyat yaptı ve sonuçlarım iyi çıktı. Kemoterapi almaya devam ediyorum. Kendimi iyi hissediyorum, buraya eğlenmeye geldik. Bu etkinlik benim gibi hastalar için çok iyi. Hastalık sürecinde en büyük destek eşimden geldi" ifadelerini kullandı.

Hatay Reyhanlı'dan gelen çift taraflı akciğer nakli olan 53 yaşındaki Emine Günel, "2013 yılında nakil oldum. 28 kilo ile masaya yattım ve yaşayacağımdan pek ümitli değildim. Allah'ın yardımıyla yaşam mücadelesini kazandım. Çift taraflı nakil oldum iki ciğerim birden değişti" dedi.

"1 Nisan şakası zannettim"

Organın nasıl bulunduğu anlatan Günel, "Saat 21.30'du, ailem bana moral vermek için etrafımdaydı, bende ilaç ve oksijen alıyordum. Hüseyin beyden bir telefon geldi. Yakınlarında kimse var mı dedi, var dedim. Kardeşime organın çıktığını söyledi. Bende heyecandan ilacı ve oksijeni bir tarafa fırlattım. 1 saat içinde hastanede olmamızı söylediler. Hastane geldikten birkaç saat sonra sabaha karşı 05.00'e doğru ameliyata girdim. Nisan'ın 1'i idi, 1 Nisan şakası zannettim. Nisanın 2'sinde akşama doğru çıktım, gerisini hatırlamıyorum. Şuna önceki halime göre çok iyi. Allah'a her gün şükrediyorum. Organ bağışında bulunan herkese dua ediyorum. Yakınları ve doktorlarım bana destek vermese ben bu durumda olmazdım" açıklamasında bulundu.

