Nikahlarını 14 Şubat gibi önemli bir tarihte gerçekleştirmek isteyen onlarca çift sabahın erken saatlerinden itibaren Şahinbey Belediyesi Evlendirme Memurluğu önünde sıraya girdi. Sıra bekleyen çiftler, büyük heyecan yaşarken, nikahını kıydıran çiftler ise önemli bir günde nikah kıymanın mutluluğunu yaşadı. Nikah Memurluğuna başvuru sırasına göre isimleri okunarak çağrılan çiftlere Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu sürpriz yaptı. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftlerin nikahlarını kıyarak, mutluluklarına ortak oldu.

"2016 yılının en fazla nikah kıyan belediyesiyiz

Günün anlam ve öneminden dolayı bazı çiftlerin nikahlarını kendisinin kıydığını ifade eden Başkan Tahmazoğlu, "Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Aslında her gün Sevgililer Günü, her gün birbirimizi sevmemiz, saymamız, karşılıklı hürmet göstermemiz lazım. Bugün 83 çiftimizin nikahı kıyıldı. Şahinbey Belediyesi olarak 2016 yılının en fazla nikah kıyan belediyesi ve en fazla çocuk dünya ya gelen ilçesiyiz. Geçtiğimiz yıl 7.371 çiftimizin nikahını kıydık. Şahinbey Belediyesi olarak evlenecek çiftlerimize Evlilik Okulumuzda eğitimler veriyoruz. Bu eğitimler sonrasında kendilerine düğün hediyesi olarak çamaşır makinası hediye ediyoruz. Böylesi önemli bir günde çiftlerimizin nikahını kıymaktan ayrı bir mutluluk duyuyorum. Ben çiftlerimizi bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Allah iki cihan saadeti versin diyorum" diye konuştu.

Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyoruz

Nikah için özel bir gün seçtiklerini ifade eden çiftler ise nikahlarını Mehmet Tahmazoğlu’nun kıymasıyla daha özel hale geldiğini kaydetti. Böylesi özel bir günde kendilerine destek olduğu için Başkan Tahmazoğlu’na teşekkür eden çiftler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek yaşanan anı ölümsüzleştirdiler. Başkan Tahmazoğlu, nikah sonrası çiftlere; hediye paketi vererek tebrik etti.