İstanbul’da faaliyet gösteren özel bir helikopter şirketi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde özel bir çalışmaya imza attı. 14 Şubat’a özel İstanbul semalarında uçmak isteyen bir çifte özel rota belirleyen helikopter şirketi, havadaki uçuşunu kalp çizerek tamamladı.

TC-HKO tescilli A119 tipi helikopter, İstanbul semalarında planladığı uçuş rotasını kalp şeklinde planlandı. Bir çiftin içinde olduğu helikopter Sarıyer’den havalanarak İstanbul semalarında yaklaşık 20 dakika süreyle kalp rotası çizerek uçtu. Özel çifti taşıyan helikopter, biri tarihi yarım ada üzerinde olmak üzere iç içe iki kalp rotası çizerek uçuşunu tamamladı.

20 dakikalık özel uçuşun ardından çifte, kalp şeklindeki radar izlerinin yer aldığı rotanın sertifikası verildi.



Ferhat Yasak