İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü tarafından düzenlenen ‘Tasarım Aşkına’ adlı karma sergisi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde grafik alanı sanatseverlerle buluşuyor.

28 Şubat’a kadar açık

Galeri Aydın’da düzenlenen sergide, İAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerine ait çalışmalar yer alıyor. ‘Tasarım Aşkına’ sergisinde; bölüm öğrencilerinin grafik tasarım çalışmaları başta olmak üzere; fotoğraf, resim, afiş, baskı, tipografi ve logo çalışmalarını da görmek mümkün olacak.

14 Şubat’ta açılan ‘Tasarım Aşkına’ adlı sergi, 28 Şubat tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretlerine açık olacak.

20’den fazla sergiyi ağırladı

2016 yılı haziran ayından bu yana yaklaşık on serginin gerçekleştirildiği Galeri Aydın’da 2017 sonuna kadar yirmiyi aşkın sergi düzenlendi. Üniversitenin kente açılan penceresi olarak profesyonel sanatçılara ev sahipliği yapan Galeri Aydın, aynı zamanda, bünyesindeki potansiyel sanatçılara da bir deneyim alanı oluşturuyor.

