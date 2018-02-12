Sevgililer gününün kalbi pırlantadan geçiyor

Yaklaşan sevgililer günü dolayısıyla hala kafası karışık olanlar için birçok tavsiye ve fırsatlar bir arada bulunuyor. Özellikle son yıllarda kadınların günlük hayatta takmaktan vazgeçmediği tektaş ve beştaş yüzükler de sevgililer gününe özel fırsatlarla hediye arayışında olanların adeta kurtarıcısı oldu. Bunlardan birisi de, “Hayatınızdaki tek aşka…”, ve “Zamana meydan okuyan pırlanta” sloganlarıyla en çok tercih edilen beştaş ve tektaş yüzüklerinde yüzde elliye kadar indirim yapan Lizay Pırlanta. Mücevher firması ayrıca yapmış oldukları indirimin yanı sıra pırlanta bileklik de hediye veriyor.

Lizay Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serbes özel günlerde özellikle pırlanta ürünlerinde özel indirimler yaptıklarını çünkü kadınların en çok hediye olarak görmek istedikleri şeyin pırlanta tektaş ve beştaş yüzükler olduğunu söyledi. Bu anlamda her keseye uygun fiyatlarla sevgililer günü öncesinde misafirlerini mağazaya davet eden Mahmut Serbes, “Yaklaşan sevgililer gününde hemen herkeste bir heyecan var. Tabi ki de kuşkusuz her insan sevdiği kişiye şık ve göz dolduran bir hediye almak ister. Bugün özellikle kadınlara alınabilecek sayısız hediye seçeneği var ancak hediye verdiğiniz anın unutulmaması için pırlanta aksesuarlar en ideali olacaktır. Biz de bu anlamda bugüne özel herkesin yüzüne güldüren güzel bir kampanya yaptık. Herkesi mağazalarımıza bekliyoruz” dedi.