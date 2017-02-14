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Sevgililer Günü'nün yeni modası esprili hediyeler

14 Şubat sevgililer gününde alınan gül, takı, kıyafet ve kozmetik ürünü gibi hediyelerin yerine alınan ilginç hediyeler vatandaşlar tarafından daha çok ilgi görmeye başladı.

Sevgililer Gününün yeni modası esprili hediyeler

14 Şubat 2017 16:40
Sevgililer Günü'nün yeni modası esprili hediyeler - Tıkla İzle

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Sevgililer gününe özel ilginç hediyeler satan dükkan günün satış rekorunu kırdı. Kavanozda aşk sözleri, hiç açılmamış istiridye, konuşan gül, aşk aspirini, aşk cüzdanı, ve 365 adet aşk sözü gibi özel tasarımlar satan mağazaya 14 şubat sevgililer günü nedeniyle doldu taştı. Sevgilisine Gül, takı, kıyafet ve kozmetik ürünü hediyeliklerin yerine ilginç hediyeler ise vatandaşlar tarafından daha çok ilgi görmeye başladı.

Satılan hediyelik eşyalarda en çok ilgiyi ise içerisinde aşk sözleri bulunan kavanoz, içinden inci çıkan istiridye, aşk aspirini ve konuşan gül en ilgi gören ürünler arasına girdi.

Talepler çok yoğun

İşletme sahibi Tarık Kurudere özellikle çiçeklerin demode olduğunu söyleyerek “bizim işletme tasarım dükkanı. Hem orijinal, hem esprili ve kullanılabilir hediyeler satıyoruz. Sevgililer gününe özel çok ilginç tasarımlarımız var. Şu anda güzel gidiyor. Talepler çok yoğun. Bu ayda sevgililer günü olduğu için Allah'a şükür çok iyi gidiyor satışlarımız. Biz özel günlere hitap ettiğimiz için satışlarımız iyi. Güller ve çiçekler biraz daha demode olamaya başlayınca özellikle gençler farklı şeyler istiyor”dedi.

Sevgilisine hediye almaya gelen Fatih Akçoban, sevgilisi Sılayı çok sevdiğini söyleyerek “Farklı şeyler arıyoruz. İlginç hediye bulmak için geldik buraya. Farklılık her zaman önceliğimiz”ifadelerini kullandı.

Eşine hediye almaya gelen bir bayan ise Eşi Serkan’ı çok sevdiğini söyleyerek “İlginç hediye daha çok akılda kalıyor. Hem evde kullana bileceğimiz hem de güzel bir anı olsun diye böyle bir hediye almak istedim”şeklinde konuştu.

Eşine hediye Bakan Gülcan Demirboğa ise artık çiçekler, kıyafetler demode oldu. Daha esprili şeyler düşünüyorum. Daha ilginç ve daha sempatik olur diye düşünüyorum. Turgay seni çok seviyorum”dedi. 

Eren Ayhan

Etiketler: sevgililer günü, Sevgililer Günü hediyeleri


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