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Sevgililer Maslak 1453’te buluştu

Ağaoğlu Maslak 1453, Sevgililer Günü’nü gerçekleştirmiş olduğu parti ile birlikte kutladı.

Sevgililer Maslak 1453te buluştu

13 Şubat 2017 10:44
Sevgililer Maslak 1453’te buluştu - Tıkla İzle

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı partiye Maslak 1453 sakinlerinin yanı sıra iş, sanat ve cemiyet hayatının seçkin isimleri de katıldı. Partide sahne alan Zeynep Özyılmazel, Ozan Doğulu ve Ece Seçkin misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı. Gece geç saatlere kadar süren parti misafirlerden tam not aldı.

Sevgililer Günü Partisinde konuklar geceye Zeynep Özyılmazel’in performansıyla başlarken, ilerleyen saatlerde Ece Seçkin’in şovları partiye renk kattı. Ozan Doğulu’nun performansı eşliğinde gecenin geç saatlerine kadar eğlenen davetliler, hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir gece yaşadı.
1453 metre uzunluğundaki Cadde boyunca yapılan ışıklandırma görsel şova dönüşürken, yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı gecede davetlilere sucuk ekmek ikram edildi.

Sokak partilerinin yeni adresi Cadde 1453

Sosyal kültürel yaşam alanlarının yanı sıra ofisleri, üniversitesi ve ticari alanları ile günlük nüfusu 100 bini bulacak proje Maslak 1453’te ilk yılbaşı partisini düzenlendi. Taksim ve Nişantaşı’ndan sonra sokak partilerinin yeni adresi Cadde 1453’te Yılbaşı Partileri geleneksel hale gelecek. 

Maslak 1453 global markalar için bir çekim merkezi

Eylül ayından bu yana yaşamın başladığı Maslak 1453’te 3000 konut daire sahiplerine teslim edildi. 2017 yılı içerisinde Türkiye'nin en modern ve ileri teknolojisi ile donatılmış üniversite kampüslerinden birinin hizmete girmesiyle birlikte günlük nüfusu 100 bini aşan Maslak 1453 global markalar için bir çekim merkezi, İki adet meydan çevresi ve kulelerin arasında devam eden 1453 metre uzunluğundaki caddenin her iki tarafında kuleler altında yer alan çeşitli büyüklükte mağazalar, özel butikler, yiyecek içecek mekânları, sanat galerileri, ayrıca başında ve sonunda iki ayrı alışveriş merkezin de dünyanın en önde gelen markalarının bulunacağı mağazalar hizmet verecek.
 

Etiketler: Ağaoğlu, Ağaoğlu Maslak 1453, Cadde 1453, sevgililer günü


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