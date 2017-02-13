Duyguları anlatmanın en etkili yolu olarak görülen çiçekler, 14 Şubat Sevgililer Günü’nün en çok tercih edilen hediyesi olurken, çiçekçiler ilgiden oldukça memnun. Şair Fuzuli Caddesinde çiçekçi dükkanı bulunan esnaf Levent İmrak, her sene olduğu gibi bu yıl da Sevgililer Günü sebebiyle gül ve orkide satışlarında aşırı bir yoğunluk olduğunu belirtti. Fiyatların bu özel gün nedeniyle değil, yurtdışından getirilmek zorunda kalındığı için arttığını söyleyen İmrak, “Sevgililer Günü bilindiği üzere çiçeğe çok talep olan bir gündür. Havaların aşırı soğuk olması dolayısıyla seraların zarar görmesi ve dolardaki artış nedeniyle yurtdışından çiçek alımı sağlamak zorunda kalındı. O yüzden de fiyatlarda artış oldu” dedi.

Fiyatlardaki artışın satışlarını etkilemediğini, çiçek gönderen kişilerin en çok sevginin ve aşkın simgesi olan kırmızı gülü tercih ettiklerini aktaran İmrak, bunu orkidenin takip ettiğini dile getirdi.

“İnsanlar artık internetten sipariş veriyor”

İnsanların artık çiçek siparişlerini daha çok internet üzerinden yaptıklarını söyleyen İmrak, şunları kaydetti:

“Havaların soğuk olmasında dolayı insanlar artık kapı kapı dolaşıp çiçek almaktansa, bilgisayar başından istedikleri noktaya, yüzlerce ürün arasından istediği seçip, siparişini verebiliyor. Gün yaklaştıkça çiçek taleplerde 2-3 kat daha fazla yoğunluk oluyor.”