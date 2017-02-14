Zonguldak Alaplı ilçesinde çiçekçilik yapan Süleyman Yavuz, her sene olduğu gibi bu yıl da Sevgililer Günü sebebiyle gül satışlarında aşırı bir yoğunluk olduğunu belirtti. Yavuz, Sevgililer Günü nedeniyle en çok yoğun ilgi olarak gül ve bu sene yeni trend olan cam yada plastik fanuslarda canlı bitkilerden oluşturulan minik bahçeler anlamına gelen “teraryum” olduğunu ifade etti.

BU YIL MODA 'TERARYUM'

Sevgililer Günü’nde gülden sonra en çok ilgi gösterilen ,bu yıl modası olan Teraryum olduğunu söyledi. Yavuz, “Birkaç günden beri bayağı yoğunuz .Bugün en çok gül sattık. Beyler , eşlerine genellikle gülleri tercih ederken ve son zamanlarda popüler hale gelen teraryumları çok tercih edildiğini görüyoruz. Teraryumlar üzerinde özel tasarlanmış, özel olarak seçilerek uygulanmış bitkiler. İnsanlar doğayla daha yakın olsun diye tercih ediyorlar. Bu yüzden de cam fanuslar içinde Şık duruyor, daha çok tercih ediliyor. Bu yıl teraryumlar bayağı rağbet görüyor” ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Yüksel

