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Sevgilisi kasiyeri oyaladı, kendi sadaka kutusunu çaldı

Adana'da alışveriş bahanesiyle bir markete gelen genç kız kasiyeri oyaladı, erkek arkadaşı içinde 300 lira olan sadaka kutusunu çaldı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi

Sevgilisi kasiyeri oyaladı, kendi sadaka kutusunu çaldı

30 Ekim 2017 09:00

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özgür G. (23), kız arkadaşı Sitem C. (22) ile alışveriş bahanesiyle akaryakıt istasyonu marketine geldi. Sitem C., market görevlisini alışveriş bahanesiyle oyalayıp dikkatini dağıttı. Aldığı çikolataları yiyen genç kadın bir süre market çalışanı ile sohbet etti. Daha sonra Sitem C., görevliye bir şey sorma bahanesiyle tezgah arkasından çıkmasını sağladı. Bu esnada Özgür G. tezgah üzerindeki içerisinde 300 lira olan sadaka kutusunu alıp çantasına koydu. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Market sahibi olayı fark edince polisi aradı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden Özgür G.'nin kimliğini tespit etti. Kısa süre yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Polis, Sitem C.'yi arıyor.

Fatih Keçe 

 

Etiketler: adana

 

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