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Sevgilisinden ayrılan genç canlı yayında intihar etti

Yalova'nın Safran köyünde sevgilisinden ayrılınca bunalıma giren 18 yaşındaki genç, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı canlı yayında intihar etti. Özel bir hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sevgilisinden ayrılan genç canlı yayında intihar etti

09 Şubat 2017 20:46

Edinilen bilgiye göre, 1 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşının kendisini terk etmesi üzerine bunalıma giren O.K. (18), Yalova'nın Safran köyündeki evlerinde babasına ait pompalı tüfeği de alarak odasına geçti. Burada bir sosyal paylaşım sitesinden canlı yayına başlayan genç, bir süre sonra pompalı tüfeği göğsüne dayayarak tetiği çekti. Genç çığlıklar atarak yere yığıldı. Sesi duyarak odaya giren anne ve babası ise oğullarını kanlar içerisinde yerde yatarken buldular. Çağrılan ambulansla Özel Atakent Hastanesine kaldırılan genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Saim Çotuk

Etiketler: canlı yayın, intihar, sosyal medya, Yalova


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