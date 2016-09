Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.30 sırasında Fabrikalar Mahallesi Dumlupunar Bulvarı üzerindeki Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) müşteri girişindeki güvenlik noktasında meydana geldi. Bir avukatlık ofisinde çalışan S.A., aynı iş yerinde çalışan bayan mesai arkadaşına sevgilisi tarafından gönderilen hediye paketini kargo şubesinden teslim aldı. Hediye paketinin içinde ne olduğunu bilmeyen A.S., su faturasını ödemek için ASAT müşteri girişine geldi. Aldığı hediyeyi de yanında götüren A.S., x-ray cihazından geçti. Güvenlik görevlileri kutu içinde bomba görünümlü masa üstü saat ve kablolarını fark etti. A.S.’yi hemen etkisiz hale getiren güvenlik görevlileri, kutuyu da koşarak bulvarın refüjüne attı. Bomba düzeneği şüphesi ile olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bulvar ve yan yol araç ile yaya girişine kapatıldı. Kargodan aldığı hediyenin içinde ne olduğunu bilmeyen A.S. büyük korku yaşadı. Gözaltına alınan ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Uzman ekipler refüjdeki kutunun kartondan yapılmış ve üzerine masa üstü saat monte edilen bir hediye olduğunu belirledi. Dinamit çalar saat şeklindeki hediyeyi Kemer ilçesinde yaşayan A.A. isimli bir gencin avukatlık ofisinde çalışan sevgilisi A.C.’ye gönderdiği öğrenildi. Polis, konuya müdahil olan tüm şüphelileri polis merkezinde ifadesine başvurdu.