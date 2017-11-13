Sevgilisine kızan genç 3 yıldır telefon kullanmıyor

Son yıllarda teknolojinin ilerlemesi, gençleri telefon bağımlısı yapmaya devam ediyor. Telefonsuz adeta yaşayamayan gençler, ellerinden düşürmedikleri cihazlar ile özellikle sosyal olmaya çalışıyor. Eskişehir'de yaşayan 33 yaşındaki Bahadır Çakal ise, 3 yıl önce telefonun yüzünden sevgilisi ile tartıştı. O anki sinirle telefonunu yere atarak parçalayan genç adam, insanlar tarafından şaşkınlıkla karşılanacak bir karar aldı. O günden bu yana tam 3 yıldır telefon kullanmayan Çakal, çevresindeki insanlarla daha fazla ilgilenebildiğini söyledi. Ailesi ve arkadaşları tarafından bir telefon alması için üzerine baskı kurulan genç adam, kararından memnun olduğunu ve şimdilik vazgeçmeyeceğini dile getirdi. Şimdilerde Odunpazarı'nda bulunan bir kafede çalışan genç adam, sadece bir sosyal medya hesabı üzerinden arkadaşları ile iletişim kuruyor. Tablet ya da bilgisayar aracılığı ile tek sosyal medya hesabını kullandığını ifade eden Çakal, telefon kullanmadığı için biten ilişkilerinin bile olduğunu anlattı.

"Kullanmamı isteyen çok insan oldu 3 yıldır"

Ailesinin ve arkadaşlarının telefon kullanması için üzerine baskı kurduğunu anlatan Bahadır Çakal, bu durumundan ötürü mutlu olduğunu ifade etti. Türkiye'de telefon bağımlılığın arttığını söyleyen Çakal, "3 yıl önce kız arkadaşımla birlikte bir kafede oturuyordum. Kız arkadaşım kafeye gelmeden önce bana defalarca mesaj atmış ve aramış. Ben de geri dönemedim. Yanıma geldiğinde kavga etmeye başladık. Ben de o anki sinirle birlikte telefonumu yere vurarak kırdım. O günden sonra bir daha telefon kullanmamaya başladım. Kullanmamı isteyen çok insan oldu 3 yıldır. Özellikle ailem, 'Haber alamıyoruz, geç geliyorsun, neredesin, ne yapıyorsun bilmiyoruz?' diye çok baskı yaptı. Ama kullanmak istemedim. Bazen kullanmamın gerektiği zamanlar oldu ama her defasında vazgeçtim. Kullanmadığım için de şu anda mutluyum. Arkadaşlarım telefonlarına bağımlı yaşıyor. Birlikte oturduğumuzda onlarla sohbet etmeye ve onlar vazgeçirmeye çalışıyorum. Genelde muhabbet etmeye çalışıyoruz ama Türkiye'de telefon bağımlılığı yüksek seviyede. İnşallah benim gibi insanlar çoğalır ve sohbet, muhabbet daha çok artar" dedi.

"Telefon kullanmamaya başlamadan önce bende çok fazla bağımlıydım"

Sadece bir sosyal medya hesabının bulunduğunu aktaran Bahadır Çakal, "Sosyal medya hesabı olarak sadece Instagram kullanıyorum. Bir süre tablet aracılığıyla Instagram'a giriyordum. Daha sonra tabletim de bozuldu. Sonrasında laptop ile yani telefon harici araçlardan Instagram'a giriyorum. Aramam gereken bir insan olduğunda herhangi bir arkadaşımın telefonunu kullanabiliyorum. 'Kendine bir hat al, böyle olmaz' felan diyenler oluyor ama inatla almamaya devam ediyorum. Bir müddet sonra kullanmam gerektiğine bende inanıyorum ama gittiği yere kadar böyle gidecek. Kullanmadığım için kavga ettiğim zaman galiba kullanmaya başlayacağım. Telefon kullanmadığım zaman zarfında da kız arkadaşlarım ve sevgililerim oldu. Onlar çok baskı kurdu. 'Nasıl haberleşeceğiz?, Ben seninle mesajlaşamıyorum, Arayamıyorum, Sesini duyamıyorum' diyenler oldu. İşte Instagram'dan haberleşiyordum. Biten ilişkilerim oldu bu yüzden. Hatta, 'Ben sana bir telefon, hat alayım' diyenler oldu ama olay maddi değil. Tabii ki kendime bir telefon ve hat alabilirim ama bu duruma alıştım gibi. Böyle sürüyor gidiyor. Telefon kullanmamaya başlamadan önce bende çok fazla bağımlıydım. Bende çok fazla telefonda hayatımı geçiriyordum. Açıkçası 3 senedir eksikliğini hissetmiyorum" diye konuştu.

"Bahadır bu yüzden daha verimli çalışıyor"

Bahadır Çakal'ın çalıştığı kafenin işletmecisi Selçuk Kızıl ise, Bahadır Çakal'ı 10 yıldır tanıdığını söyledi. Diğer çalışanlara göre Bahadır Çakal'ın daha verimli çalıştığını belirten Kızıl, "Yaklaşık 10 senedir kendisini tanırım. Telefon kullanmaması bizi çok zor duruma sokuyor. Aynı zamanda ben Bahadır'ın iş vereniyim. Dükkana geç geldiğinde falan kendisini çok merak ediyoruz. Ulaşmakta bayağı sıkıntı çekiyoruz. 3 yıl önce kız arkadaşına sinirleniyor ve telefonunu kırıyor. Ardından, 'Ben bir daha telefon kullanmayacağım' diyor. Gerçekten 3 senedir bir şekilde biz Bahadır'a ulaşamıyoruz. Allah'tan şimdi yanımızda çalışıyor da, geldiğinde yüzünü görebiliyoruz. Çok şaşırtıcı bir durum. İnsanlarımıza baktığınızda hepsinin elinde telefon ya oyun oynuyor ya da birileri ile mesajlaşıyorlar. Bahadır'a da, 'Nasıl dayanıyorsun kardeşim'diye soruyoruz. 'Ben bir kere söz verdim, sözümden dönmem' diyor. Bizi zor duruma soktuğu için kullanması için baskı da yapıyoruz ama hala bir çözüme ulaşmadı, inşallah ulaştıracağız. Diğer çalışanların mesela elinden telefon düşmez ama Bahadır'ın elinde telefon olmadığı için müşteri ile daha yakından ilgileniyor. Bahadır bu yüzden daha verimli çalışıyor" şeklinde konuştu.

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Kadir Arslan