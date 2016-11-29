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Sevgilisine siper oldu kurtaramadı

Adana'da bir genç kadın, bar çıkışı çıkan kavgada siper olduğu sevgilisinin başından vurularak öldürülmesine engel olamadı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Sevgilisine siper oldu kurtaramadı

29 Kasım 2016 09:10
Sevgilisine siper oldu kurtaramadı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, olay, 26 Ekim Çarşamba günü gece 03.00' sıralarında Çukurova ilçesi, Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi.

Kürşat S. (36), sevgilisi B.K., kardeşi Hamit S. (33) ve arkadaşı Engin B. ile birlikte eğlenmek için bara gitti. Bar girişinde iş yerinin güvenliğini sağlayan şahıslar, Kürşat S.'nin üzerini aramak istedi. Ancak üzerinde tabanca olan Kürşat S. kendisini aratmayarak sevgilisi ve arkadaşlarıyla barın yanındaki kaldırımda yürümeye başladı. Bu arada bar çalışanlarıyla kavga etmeye başlayan Kürşat S. tabancasını çıkartarak havaya ateş açtı.
Bunun üzerine barda çalışan Cihan O. ile Murat U. isimli şahıslar, Kürşat S'ye ve yanındaki arkadaşlarına ateş açmaya başladı. B.K. sevgilisi Kürşat S.'ye sarılarak ona siper olmak istedi. Ancak Murat U. koşarak gelip B.K.'nın sarıldığı Kürşat S.'nin başına ateş etti. Kürşat S. ile sevgilisi birlikte yere düştü. 

Bar çalışanları olay yerinden ayrılırken, B.K.'da sevgilisini bırakıp kaçtı. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. 

Kürşat S. başından ağır yaralanırken kardeşi Hamit S. ve Cihan O. ayağından yaralandı. Yaralılar Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kürşat S. ise 26 Kasım 2016 günü olaydan yaklaşık 1 ay sonra hayatını kaybetti. Kürşat S'nin cenazesi yakınları tarafından toprağa verildi. Polis ise yaptığı operasyonlar sonucunda olaya karışan Murat U, Cihan O, Abdullah T. ve Ramazan G'yi yakaladı. Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Cihan O. ile Kürşat S'nin başına ateş eden Murat U. tutuklanırken diğer iki sanık tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Fatih Keçe
ADANA


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