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Sevgilisini karısının yanında bıçaklayan kadından ilginç savunma

Bursa’da, sevgilisini karısının yanında kalbinden bıçakladığı iddia edilen kadın, maktulün üzerine geldiği için bıçağın saplandığını söyledi.


24 Şubat 2017 09:21

Karacabey ilçesinde yaşayan servis şoförü E.Y. (47), iddiaya göre, bir süre önce eşinden boşanan ve ailece tanıdığı Z.Ö. (45) ile görüşmeye başladı. E.Y.’nin eşi F.Y., kulağına gelen dedikodudan rahatsız olup eşine, “Senin, Z.Ö. ile dini nikahı yaptığın konuşuluyor doğru mu" diyerek sitemde bulundu. Bunun üzerine eşini ve dini nikahlı yaşadığı iddia edilen kadını bir araya getirmeye karar veren E.Y., Z.Ö.’nün çalıştığı fabrikaya gitti. İki kadın arabada tartışmaya başladı. E.Y., Z.Ö.’ye sinirlenip, "Sen benim karıma nasıl hakaret edersin" diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine Z.Ö, çantasından çıkardığı sustalı bıçağı E.Y.’nin kalbine sapladı. Ağır yaralı halde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk babası kurtarılamadı.

"Öldürme kastım yoktu"

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası talep edilen Z.Ö., ilk kez hakim karşına çıktı. Çok pişman olduğunu söyleyen sanık, “Öldürme kastım yoktu. İlişkimizi ailesi biliyordu. 2014 yılından bu yana ilişkimiz vardı. Kendisi evli olmasına rağmen bana boşanacağını söyledi. Değişik dönemlerde bana farklı tercihlerde ilişki yaptırmaya çalıştı. Ben de ondan ayrılmak istiyordum. Beni son zamanlarda darp ediyordu” dedi.

"Üzerime doğru gelince bıçak saplandı"

Olay gününü anlatan Z.Ö., “Olay günü 'Seni oğluna rezil edeceğim' diyordu. Bana mesaj atarak iş yerime geleceğini söyledi. Ben kendisine inanmadım. 15.30 civarında iş yerime geldi. Yanında eşi F.Y., arkadaşı A.A. ve oğlum O.S. vardı. Oğlumun yanında olması sebebiyle araca bindim. Benim için oğluma, 'Annenin gidişatı kötü. Karacabey’e tezgah açmış' dedi. Oğlum, 'Annem hakkında neden laf atıyorsun' dedi. Bunun üzerine aracı durdurup oğluma yumruk atmaya başladı. Ben de oğluma bir şey yapmasına mani olmak için araya girdim. O sırada güvenliğim için taşıdığım çantamdaki bıçağı çıkarttım. Kendisi üzerime doğru gelince bıçak saplandı” diye konuştu.

Sanığın oğlu O.S. ise “Arkadaşımdan telefonumu bulmuş, beni aradı. Anneme gideceğini söyleyince ben de araca bindim. Annemle alakalı konuşunca ikaz ettim. Daha sonra bana saldırdı. Annem bana bir şey olmasını engellemek için araya girdi. Arbede sırasında E.Y. bıçaklanmış. Ben yere düşünce anladım” açıklamasını yaptı.

Maktul E.Y.'nin oğlu E.Y. ise annesini öldüren sanıktan şikayetçi olduğunu, O.S.'den şikayetçi olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, A.A. ile F.Y.'nin bir sonraki duruşmaya zorla getirilmelerine, sanığın tutukluluk, oğlunun da adli kontrol şartının devamına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 

Ahmet Faruk Çabuk
 

Etiketler: Karacabey


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